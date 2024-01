Ancora polemiche su Anita al Grande Fratello. La rabbia dei telespettatori è esplosa proprio a causa di alcune dichiarazioni della concorrente, che hanno lasciato senza parole. E dunque è finita nuovamente nel mirino e chissà se ci saranno anche dei provvedimenti da parte della produzione, visto che ha confessato qualcosa che normalmente non è consentito dal regolamento.

Ma Anita non ha avuto problemi a parlarne con Fiordaliso, scatenando una rivolta fuori dal Grande Fratello. Il video è diventato virale in un batter d’occhio e non sappiamo se ci saranno delle precisazioni. Nel cuore della notte, proprio quando nessuno può vederla, lei si renderebbe protagonista di gesti non consoni che hanno fatto imbestialire il pubblico.

Anita, polemiche al Grande Fratello. “Cosa faccio di notte”

Anita si trovava di fronte a Fiordaliso e Rosy Chin quando il pubblico del Grande Fratello è rimasto sconcertato dalle sue rivelazioni. L’utente che ha postato il filmato ha inevitabilmente contestato le parole della giovane gieffina. Infatti, nel momento in cui la diretta non è più visibile su Mediaset Extra, lei farebbe qualcosa che dovrebbe essere vietato.

Questo il racconto su Anita: “Anita che si sputt*** ancora una volta da sola dicendo che fa i meeting sotto le coperte e senza microfoni di notte quando staccano la diretta! Mamma mia l’urto che mi provoca questa qui”. Quindi, parlerebbe di nascosto in particolare con Rosy Chin per non farsi sentire dai telespettatori. E questo ha infastidito non molto tantissima gente.

Anita Che si sputtana ancora una volta da sola dicendo che fa i meeting sotto le coperte e senza microfoni di notte quando staccano la diretta ! Mamma mia l’urto che mi provoca questa qui ! #grandefratello pic.twitter.com/1C3YchyNzU — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 11, 2024

E tanti altri hanno commentato: “Io scioccobasita”, “A loro è tutto tollerato”, “Anita da orticaria”, “Ma lo sapevamo, mancano sempre dei pezzi nei discorsi che fanno di giorno. Ovvio che molte cose se le dicono di notte”.