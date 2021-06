“Devo darvi una brutta notizia”. Con queste parole Ursula Bennardo, ex protagonista di Uomini e Donne, ha spiegato ai suoi follower su Instagram di aver contratto il Covid-19. Ursula ha detto che sabato Sossio, il suo compagno, aveva un evento importante a Torino. E ha dovuto sottoporsi a un tampone per partire. Per precauzione lo ha fatto anche lei e sono risultati entrambi positivi. La donna aveva già anticipato qualche giorno fa di non sentirsi affatto bene. Ma pensava si trattasse di un’allergia.

Ora la coppia è in isolamento. “Per fortuna stiamo bene” ha chiarito Ursula. Non sono stati a contatto con nessuno, nemmeno coi figli perché per motivazioni diverse erano fuori. Nessun accenno a Bianca, che invece è con loro. Intanto nessuno di loro due sa dare una spiegazione su come possano essere stati contagiati. Sia Ursula che Sossio sono rimasti particolarmente sorpresi dalla notizia dell’esito positivo dei tamponi. Così, dopo Ursula, anche Aruta ha voluto rilasciare una dichiarazione sulle loro condizioni di salute.

Sossio Aruta ha voluto inviare un messaggio ai suoi follower con un video su Instagram. L’ex UeD ha voluto ringraziare quanti stanno dimostrando vicinanza e affetto alla coppia. “SARA’ SOLO UN BRUTTO RICORDO QUESTA ESPERIENZA – scrive Sossio Aruta nel post – MA CERTAMENTE NON TI PERMETTERO’ DI FARLA FRANCA …LOTTERO’ COME UN LEONE E TI DISTRUGGO …MALEDETTO COVID VOGLIO SOLO DIRE CHE CMQ SI STA MALISSIMO E NON VI PERMETTETE DI SOTTOVALUTARE QUESTO MOSTRO…❤❤❤❤ THE LION KING…”.





Certo quel ‘si sta malissimo’ contraddice le dichiarazioni di Ursula Bennardo che sosteneva invece che non ci fossero grandi problemi. In realtà la situazione è un po’ più complicata, come spiega Sossio Aruta: “Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, mal di stomaco e di testa. Debolezza, sono senza forze, mal di schiena. Un disastro”. Dunque niente di drammatico, ma guai a sottovalutare la situazione.

Dal canto suo Ursula Bennardo si dice pronta ad accettare consigli dai suoi fan su come affrontare al meglio questa brutta malattia. Intanto Sossio Aruta ha svelato un fatto curioso. Aveva infatti già prenotato il vaccino, ma il virus è arrivato prima… Non un periodo fortunatissimo insomma per lui. Qualche mese fa Sossio aveva provato ad entrare all’Isola dei Famosi, ma non ci era riuscito a causa di una regola: “Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”.