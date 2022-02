Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne dopo le voci sulla separazione. “Io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali”, scrisse su Instagram l’ex calciatore annunciando la fine della annuncia la fine della sua relazione con l’ex dama, madre di sua figlia Bianca. Una notizia che ha colto molti di sorpresa dal momento che i due stavano e stanno preparando il matrimonio. Poche ore dopo questo annuncio Sossio Aruta tolse il post dal suo profilo scatenando la reazione di Ursula Bennardo.

L’ex dama fu colta di sorpresa e dopo qualche momento di silenzio diede la sua versione dei fatti: “Mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime ca***e e quindi mi sono ritrovata in questa situazione, dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla. È stato veramente umiliante, chi mi conosce personalmente sa che ho tantissima dignità ho tantissimo rispetto della mia famiglia e che mai e poi mai avrei consentito una cosa del genere, rendere pubblica una cosa così grave subito…”.

Nel frattempo Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono nuovamente tornati insieme. E a Uomini e Donne hanno spiegato cosa è successo in quei giorni. “Hai una bellissima moglie”, ha detto Maria De Filippi riferendosi al futuro matrimonio tra i due. “Sono quattro anni che me le tengo stretta”, ha risposto Sossio Aruta. “Come si comporta il ragazzo?”, chiede la conduttrice rivolgendosi all’ex dama.





“Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto Ursula Bennardo -. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia. Quando si è fidanzati e si litiga ognuno poi torna a casa sua, mentre quando si vive insieme bisogna cercare di vivere le giornate al meglio e lui ha un carattere particolare. Però si sta ammorbidendo”.

Quindi è stato Sossio Aruta a raccontare il motivo per cui si sono lasciati per dieci giorni: “Ci siamo lasciati a settembre, io ho fatto il matto e abbiamo litigato di brutto. Mi sono pentito di aver reso il tutto pubblico: sono molto istintivo e siccome so che lei è una persona molto discreta l’ho reso pubblico”. Infine l’ex calciatore parla del suo lavoro: spera di spera di tornare a lavorare in modo attivo nel suo mondo. quello del calcio. Attualmente gioca a livello amatoriale e lavora in un distributore di benzina: “Lavoro in un distributore di benzina, non ci credevano che io stavo là. Qualcun’altro in modo poco educato mi ha preso in giro. Dicono: ‘uno che è stato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip sta a fare il benzinaio?’ E qual è il problema? Si pensano che andando in tv si diventa ricchi”.