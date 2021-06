Avevamo lasciato Sossio Aruta e Ursula Bennardo impegnati nei preparativi del matrimonio. La data era fissata: la coppia nata a Uomini e Donne avrebbe dovuto pronunciare il fatidico sì il prossimo 23 giugno ma l’emergenza sanitaria l’ha costretta a rivedere i piani. La ex dama continua però ad aggiornare il pubblico sui dettagli delle nozze attraverso le pagine di UeD Magazine.

Al settimanale ha infatti anticipato che si sposeranno con rito sarà civile e che la cerimonia avverrà all’aperto. La location sarà Caposperone, resort in Calabria, e ad accompagnarla all’altare ci penserà suo figlio più grande, Michele. Ma Ursula Bennardo ha poi lasciato intendere che potrebbe anche decidere di farsi accompagnare da tutti e tre i suoi figli, avuti da un precedente matrimonio.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo positivi al Covid

Ursula Bennardo ha avuto tre maschi prima di conoscere Sossio Aruta, che a sua volta è papà di due ragazzini. Poi, dalla loro unione, è arrivata la principessa di casa: la piccola Bianca. Tornando alle nozze rimandate a data da destinarsi, al suo arrivo davanti allo sposo immagina come sottofondo la canzone “Ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti.





Ma Sossio Aruta e Ursula Bennardo tengono informati i loro fan anche e soprattutto attraverso Instagram ed è lì che lei nelle ultime ore ha annunciato che entrambi sono risultati positivi al Coronavirus. “Devo darvi una brutta notizia”, ha esordito Ursula tra le Storie di Instagram. Poi ha spiegato che sabato Sossio aveva un evento importante a Torino, dunque ha dovuto sottoporsi a un tampone per partire. E per precauzione lo ha fatto anche lei.

Entrambi sono quindi risultati positivi al Covid-19. In questi giorni Ursula Bennardo aveva già rivelato ai suoi fan che si sentiva poco bene. Pensava di trattasse di una semplice allergia, ma ora collega tutto al virus. La coppia è ora in isolamento ma “per fortuna, stiamo bene”, ha precisato l’ex dama. Non sono stati a contatto con nessuno, nemmeno coi figli perché per motivazioni diverse erano fuori. Nessun accenno a Bianca, che invece è con loro. La compagna di Sossio Aruta ha poi concluso promettendo di dare presto altri aggiornamenti.