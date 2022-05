Bomba sulle sorelle Selassié, che saranno protagoniste in un nuovo programma. In tanti se lo stavano chiedendo da tempo, infatti c’era molta fiducia nei loro fan di rivederle ben presto in televisione dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che ha tra l’altro garantito la vittoria a Jessica Selassié. Ma anche Clarissa e soprattutto Lulù, con la sua storia d’amore poi naufragata con Manuel Bortuzzo, sono state artefici di un percorso interessante che ha permesso di farle conoscere da tutti i telespettatori.

E non è la prima notizia bella riguardante le sorelle Selassié e un nuovo programma. Quasi due mesi fa era uscito fuori che per il settimanale Vero Tv Jessica Selassié, Clarissa Selassié e Lulù Selassié dovrebbero essere protagoniste a breve di una serie televisiva, dedicata proprio alla vita di Lulù, Clarissa e Jessica, che andrebbe in onda su Sky. Nella prossima estate dovrebbero mettere a punto tutti i dettagli e registrare questo nuovo progetto, poi in autunno uscirebbe la serie che sarebbe offerta ai telespettatori. Ma veniamo ora all’attualità.





Sorelle Selassié verso un nuovo programma tv

Adesso la notizia top è stata rilanciata dal sito TvBlog, che in anteprima è stato in grado di informare i propri lettori di una novità sensazionale per le sorelle Selassié, pronte ad immergersi in questo nuovo programma tv. Un conduttore le ha adocchiate e osservate attentamente durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e le loro performance sono state considerate interessanti. E per questa ragione, salvo colpi di scena, dovremmo vederle all’opera nei prossimi mesi, ma non a Mediaset.

Mancherebbe solamente l’ufficialità, ma le sorelle Selassié sono pronte a sbarcare su Rai1 secondo TvBlog. A sceglierle sarebbe stato Carlo Conti, che le vorrebbe con lui nella prossima stagione di Tale e Quale Show. Tra l’altro in questa trasmissione ci sono già stati elementi arrivati dal GF Vip, basti pensare a Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. A quanto sembra, tutte e tre avrebbero accettato con entusiasmo questa avventura e si starebbero già allenando per dare il meglio di loro.

Sempre stando alle anticipazioni, le tre sorelle Selassié prenderebbero parte a Tale e Quale Show in veste di concorrente unico, come accaduto nella passata edizione ai Fratelli di Guidonia. Non resta adesso che attendere le prossime settimane per capire se ci sarà già l’annuncio ufficiale da parte del programma, anche se i giochi sembrano ormai fatti.

