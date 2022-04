“Addirittura, ma è grandioso”. Sorelle Selassié, voce e conferma: il pubblico stenta a crederci

Nonostante ormai il ‘GF Vip’ stia diventando piano piano un lontano ricordo, i concorrenti dell’ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini si stanno destreggiando molto bene e il loro futuro professionale sembra essere sempre più promettente. E in queste ore è uscita fuori un’indiscrezione molto interessante sulle sorelle Selassié. Lulù, Clarissa e Jessica potremmo ammirarle ben presto in qualcosa di davvero intrigante e che il pubblico vorrebbe vedere al più presto.

A proposito delle sorelle Selassié, Adriana Volpe ha parlato dei problemi economici delle sorelle Selassié. Problemi che loro stesse hanno più volte esplicitato. “Non so esattamente dove sia la verità e la sincerità – le parole di Adriana Volpe – Jessica prima di fare questo programma ha fatto un altro reality, Riccanza, dove raccontava di avere una vita privilegiata, spendendo anche 100mila euro al mese“. Quindi, non ha proprio creduto pienamente alle affermazioni delle princess.





Le sorelle Selassié protagoniste in una serie su Sky

Adesso il settimanale ‘Vero Tv’ si è sbilanciato sulle sorelle Selassié e a stretto giro di posta potremmo vedere una comunicazione ufficiale da parte delle principesse etiopi. Già la stessa Lulù, durante ‘La Pupa Party’, ha fatto comprendere che ci sia davvero qualcosa di fattibile: “Adoro Chiara Ferragni, la seguo da tanto tempo e mi piace moltissimo. Il modo in cui mostra la sua vita, la trovo molto sensibile e dolce come donna. Io farei una serie televisiva proprio in stile Ferragnez”.

Dunque, per ‘Vero Tv’ le sorelle Selassié dovrebbero essere protagoniste a breve di una serie televisiva, dedicata proprio alla vita di Lulù, Clarissa e Jessica, che andrebbe in onda su Sky. Nella prossima estate dovrebbero mettere a punto tutti i dettagli e registrare questo nuovo progetto, poi in autunno uscirebbe la serie che sarebbe offerta ai telespettatori. Ovviamente le parole di Lulù sui Ferragnez hanno fatto entusiasmare i fan, i quali credono che il loro lavoro sia davvero quasi pronto.

Intanto, parlando di Jessica, spesso basta una sola foto a far volare la fantasia dei fan ed è quanto accaduto dopo una delle ultime Storie di Barù, subito interpretata come un gesto nei confronti di Jessica Selassié. Nel dettaglio, lo scatto di un albero di pesco in fiore davanti a un altro albero ma verde. Oggettivamente una bella immagine che sa tanto di primavera, ma per i Jerù una dedica a Jessica.

“Questa cosa dei soldi…”. Adriana Volpe decide di parlare su Jessica, Lulù e Clarissa Selassié