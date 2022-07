“L’hanno fatto davvero”. Le sorelle Selassié non scherzano. Jessica, Lulù e Clarissa ce l’hanno fatta

Sorelle Selassié, nuovo progetto praticamente ufficiale. La notizia è rimbalzata ovunque in queste ore e sta letteralmente facendo scatenare i fan delle ragazze. Lulù Selassié, Jessica Selassié e Clarissa Selassié sono pronte a stupire l’Italia intera con qualcosa di inedito e mai fatto prima d’ora. Una svolta pazzesca, che tutti stanno attendendo con grande curiosità. Ovviamente nei prossimi giorni usciranno fuori ulteriori particolari, ma sta di fatto che non ci sono ormai più dubbi sulla realizzazione di tutto questo.

Per le sorelle Selassié nuovo progetto al 100%. Per Lulù, Jessica e Clarissa Selassié il GF Vip 6 ha portato solamente buoni risultati professionali. Giorni fa tutti sono rimasti sorpresi da un gesto di Katia Ricciarelli, che ha iniziato a seguire sui social Jessica e Lulù. Le due però non avrebbero ricambiato. Prove di disgelo in corso? Ci sarà presto una vera pace tra le 3 dopo tutte quelle discussioni feroci? Manca una princess però all’appello: Katia Ricciarelli non ha ancora messo “segui” alla più piccola delle sorelle Selassié, Clarissa.





Sorelle Selassié, nuovo progetto: una canzone insieme

Sorelle Selassié, nuovo progetto da urlo per le ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Presumibilmente non smetteranno mai di ringraziare il conduttore televisivo Mediaset, che le ha scovate e rese famose in tutta la Penisola. A tal punto che hanno convinto qualcuno di importante affinché possano esaudire uno dei sogni della loro vita. La notizia è comunque riportata in anteprima dalla pagina social Instagram Pipol Music, che non ha dubbi sul garantirne l’ufficialità assoluta.

Pipol Music ha scritto: “Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassié stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere. Noi come sempre vi terremo aggiornati”. Quindi, a breve scopriremo quali siano le doti musicali delle tre princess, che si esibiranno in una performance che indubbiamente terrà alta l’attenzione su di loro.

E sotto il post ci sono state reazioni contrastati, infatti c’è chi ha esultato alla notizia scrivendo ad esempio: “Immense”, “Lulù sempre nel nostro cuore” e c’è chi invece ha criticato questa nuova esperienza delle sorelle Selassié: “Wow, sempre meglio…”, “Ma anche no, per carità”, “Ecco, mancava solamente questa. Un’altra offesa al mondo della musica”.

