Jessica Selassié, attacchi sui social e grande delusione per la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La giovane ha deciso di parlarne apertamente e di denunciare quanto le succede da ormai diverso tempo. Ha approfittato di un momento social importante per porre l’attenzione su questioni che sono ormai all’ordine del giorno e che coinvolgono moltissimi vip. Basti pensare che solamente nelle ultime ore si è infuriato non poco il papà di Manuel Bortuzzo, il signor Franco.

Jessica Selassié, attacchi sui social e rabbia da parte della princess. A proposito di Franco Bortuzzo, ha fatto sapere: “Detto fatto dopo due mesi di silenzio e ora di finirla ricordo che tutte i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è n’è a sufficienza per aprire un fascicolo continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi ne giudicare ogni nostro avvenimento trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro la mia famiglia non si tocca”.





Jessica Selassié, attacchi sui social: “Mi scrivono cattiverie assurde”

Jessica Selassié, attacchi sui social molto gravi subiti dalla sorella di Clarissa e Lulù. La quale ne ha voluto parlare con alcuni avvocati nel corso di una diretta, avuta luogo sul social network Instagram, sulla pagina LawPills. La ragazza ha debuttato col suo intervento, esclamando: “All’inizio ho letto delle cose e sono stati un po’ cattivi, attaccando la sfera personale e ci sono rimasta parecchio male. Adesso mi faccio delle grosse risate, ma i primi giorni non è stato facile. Sono stata sei mesi senza telefono ed entro da sconosciuta”.

Poi Jessica Selassié ha detto ancora: “Esco e ho vinto e una grande fetta di pubblico mi ha amata. Ma ci sono gli hater soprattutto su Twitter, ma non sono tantissimi. Principalmente sono tutti dei fake, però a volte sono rimasta sbalordita perché ci sono delle signore dai 40 ai 60 anni. Potrei essere la loro figlia, mi scrivono delle cattiverie assurde. Ma non hanno delle figlie? Fatevi una vita. Non è sempre facile, a volte vanno sul personale, sono pesanti e quindi inevitabilmente ti feriscono”.

Parlando delle Selassié, la sorella Clarissa ha criticato le decisioni assunte per il GF Vip 7: “Io mi ero sempre espressa in questi mesi per voler fare l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me che sicuramente avrebbe preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip”.

