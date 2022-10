Il pubblico che segue la serie Sopravvissuti con Lino Guanciale è furioso con la Rai. Hanno visto qualcosa che non avrebbero mai voluto osservare. Ma la decisione della televisione pubblica italiana è stata quella e dunque non c’è molto da fare. I telespettatori dovranno necessariamente accettare questa situazione, anche se chissà se queste polemiche non proseguiranno ancora. Ormai siamo vicini alla conclusione della serie, ma i seguaci della stessa avrebbero voluto sapere molto di meno di quanto hanno appreso.

Prima di parlarvi di Sopravvissuti, di Lino Guanciale e della protesta contro la Rai, a proposito dell’attore italiano era emerso altro qualche mese fa. Infatti, è stato annunciato che non ci sarà la seconda stagione della serie tv Noi: “La seconda stagione non l’ho voluta fare, anche se è andata bene su Rai Play. Penso di aver fatto bene”. Eppure i risultati erano stati tutt’altro che scadenti, quindi sembrava quasi scontato che potesse esserci un seguito. Invece Lino Guanciale ha dovuto incassare questo colpo basso.

Sopravvissuti di Lino Guanciale, protesta contro la Rai del pubblico

La notizia su Sopravvissuti di Lino Guanciale è arrivata improvvisamente. Sui social la rivolta contro la Rai è partita nelle scorse ore, dopo che la televisione pubblica italiana ha fatto uno spoileri che proprio non è andato giù ai telespettatori. C’è da dire che in generale la Rai non era già molto felice perché, nonostante una media del 15% di share, la serie ha avuto dei risultati non all’altezza delle aspettative. Ci si aspettava molto di più, invece c’è stata grossa delusione. Ma ora la polemica più grande.

Il finale di Sopravvissuti si avvicina a grandi passi e la Rai ha diffuso un’anticipazione che ha fatto imbestialire il pubblico. Negli ultimi appuntamenti della serie televisiva è stata mostrata la scritta pirati e quindi le persone hanno perso la pazienza, come sottolineato da Blasting News: “Nei titoli di coda è uscita la scritta Pirati, ma perché questo spoiler? Non è giusto”, “Ma che modi sono? Tutto il mistero che si era creato è stato rovinato”, “Che rabbia, ho appena letto che ci saranno i pirati. Perché questa anticipazione? Hanno rovinato tutto”.

Sopravvissuti è iniziata il 3 ottobre scorso e la chiusura della prima stagione avverrà il prossimo primo novembre. Questa la trama, riportata da Wikipedia: “L’Arianna, un’imbarcazione a vela di grandi dimensioni, sta per compiere un viaggio da Genova alle isole Canarie ma, a causa di una tempesta, dopo alcuni giorni scompare dai radar. Dopo un anno alla deriva, il relitto viene ritrovato presso le coste venezuelane; tuttavia, dei dodici passeggeri a bordo ne tornano a casa solo sei (più uno), profondamente cambiati e tutti legati da un terribile segreto che porta a indagare e a capire cosa sia realmente accaduto su quella nave”.