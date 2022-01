Nella Casa c’è un altro amore che sta sbocciando. O forse no, chi può dirlo. Intanto, però, al Grande Fratello Vip e pure fuori non si fa che parlare di quello che sta succedendo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lei, la conosciamo, è l’ex tronista di Uomini e Donne più giovane di sempre. È nel reality di Alfonso Signorini dall’inizio. Anzi, fin dall’inizio è apparsa come una tra le favorite alla vittoria finale. Lui invece è tra gli ultimi arrivati.

Ma è stato come un ciclone. Una ventata di aria fresca. Sicuramente ha immediatamente provocato diverse reazioni, diciamolo pure, tutte positive nelle vippone. D’altra parte il fisico c’è, e non è poco, per il resto non è uno che si faccia né pregare né spaventare dalle donne. Basta vedere alcune scene di cui Alessandro si è reso protagonista proprio durante la festa di capodanno dentro la casa. Baci e abbracci con Sophie, con la quale sembra stia nascendo qualcosa. Ma pure un ballo osé con labbra che sfiorano il collo e insomma un incontro super ravvicinato con una certa Soleil.

Dopo gli appassionati baci Sophie Codegoni si è allontanata per fumarsi una sigaretta e al ritorno Alessandro Basciano aveva già ‘puntato’ Soleil Sorge. Sophie non ci ha visto più ed è esplosa. Poi tra i due è tornato il sereno. Adesso però Sophie torna ad avere dei dubbi e rivolgendosi a Miriana Trevisan dice: “Sono stufa, mi dicono che mi prende in giro o che mi vuole soltanto qui dentro. Jessica ad esempio mi ha detto che anche tu Miri le hai detto che non lo vedi vero. […] Ma a te chi ha detto che lui non è davvero interessato?”.





Sophie non è l’unica ad essere incerta, per usare un eufemismo, sulle reali intenzioni di Alessandro Basciano. Su Twitter una telespettatrice ricorda le parole di Alessandro a Sophie: “io anche prima di entrare qui avevo in mente di conoscere solo te”. Ma subito sotto posta la foto di Alessandro che balla avvinghiato a Soleil Sorge. E la chiosa è una ‘coltellata’ diretta a Sophie: “E si hai ragione amo”.

Sophie "Se stasera esce Alessandro potrei uscire anche io".

Signori abbiamo l'occasione di buttare fuori Barbie e Ken in un solo colpo.

Fuori besciamella. #gfvip January 3, 2022

Sophie: “Se esce Ale io questa sera potrei uscire con lui perché è l’unica cosa che mi fa stare qui”



Da votare in massa Fede e Eva! fuori la coppietta di corona 👑 già organizzata mesi prima, mettere fine a U&D GF edition in un colpo solo, ora o mai più. ✈️ #gfvip January 3, 2022

Ma il sentimento che Sophie Codegoni prova nei confronti di Alessandro Basciano, beh, quello sembra sincero. Almeno a sentire la stessa Sophie che proprio a Miriana confessa: “Io con lui sto tanto bene, sono 15 giorni che ci dormo insieme, ci rido e ci scherzo e penso di non essere frenata. In più credo di essere rinata”. E poi afferma: “Questo è il mio percorso, ok però non so cosa succederà stasera, fidati. Per le sensazioni belle che sento, se lui (Alessandro, ndr) stasera esce, io potrei uscire perché per me lui adesso é quella cosa che mi fa stare qui”. Come andrà a finire?