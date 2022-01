Sophie Codegoni, dopo essersi lasciati ufficialmente, di nuovo con Alessandro Basciano. Al GF Vip 6 gli equilibri cambiano in fretta e dopo la chiusura di lui, i due sono tornati insieme. Ma c’è (ancora) un terzo incomodo tra loro: Jessica Selassié.

Sin dall’ingresso dell’ex corteggiatore di UeD la princess si era detta interessata a lui, ma poi vista l’amicizia speciale con Sophie Codegoni e dopo una lunga serie di confronti con la coinquilina si è dovuta fare da parte. Ma ora l’amicizia tra le due vippone è di nuovo a rischio a causa di Basciano. Che nella notte ha messo in guardia la sua ‘fidanzata’ dicendole che la principessa etiope sarebbe cotta di lui.

Sophie Codegoni furiosa: “Spacco tutto”

Sulle prime Sophie Codegoni ha detto di non voler dar peso a questa cosa, ma poi ha poi ammesso di essere stufa dell’atteggiamento di Jessica Selassié: “A me le sue battutine infastidiscono troppo. Il fatto è che a tutto c’è un limite e lei continua a stuzzicarti. Ovviamente essendo una mia amica sto provando a tenermi. Non ho mezze misure, se parto contro di lei faccio un macello. Sono sempre accanto a lei che mi mordo la lingua. Quando fa le battute su di te cerco di riderci, ma per come sono fatta io farei un bordello”.





“Per adesso lo faccio perché è lei. Guarda che devo iniziare a fare yoga, perché se parto faccio un caos. Tu non mi hai mai vista inca… ed è meglio che non mi vedi. Guarda che io spacco tutto”, ha aggiunto Sophie Codegoni. Che poi è andata a lamentarsi di questa situazione anche con Soleil Sorge, con cui da sempre ha un rapporto altalenante.

Soleil a Sophie e Jessica: Finché restate false tra di voi, non dovreste litigare.



URLALOOOOO!

#Gfvip #Jeru pic.twitter.com/rkRypw30Ts January 14, 2022

Sophie un'ora e mezza fa offesa per le battute di Jessica "io do un un gran peso e valore all'amicizia"

sempre sophie ora che percula jess con natnat per baru, dopo che jess le aveva rivelato che le piaceva #gfvip #jeru pic.twitter.com/CuX0B43UpR January 14, 2022

“Giuro sono troppo infastidita da questa cosa – è sbottata Sophie Codegoni -All’inizio no, ma adesso sì. Gli scherzi sono belli se durano poco. Adesso fa battute, ma poi ci aggiunge i fatti. Fossero soltanto parole sarebbe già qualcosa. Ho un fastidio, perché io do un valore altissimo all’amicizia e io non farei mai queste cose ad una mia amica. Lei dice che se lo sogna la notte e gli chiede di andare a dormire con lei, ma è follia. Per come sono fatta io non mi permetterei mai di dire certe cose ed avere determinati atteggiamenti che lei ha con Alessandro”.