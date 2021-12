“È meglio se state zitte”. GF Vip, la casa nel caos: è guerra tra le concorrenti dopo gli ultimi fatti

Nella Casa del Grande Fratello Vip ogni giorno ce ne sta una. Non si fa in tempo a girarsi da una parte che subito dall’altra spunta una nuova polemica. Stavolta ad innescarla è nientepopodimeno che Sophie Codegoni. È trascorso pochissimo tempo da quanto Gianmaria Antinolfi ha parlato chiarissimo con lei: “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro”, dice l’imprenditore convinto che Sophie non ricambi i suoi sentimenti.

D’altra parte è stata proprio lei a confessare alle altre inquiline: “Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire ‘Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente’ (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l’uomo per me”.

L’attrazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere già sbocciata, quindi. Solo che ci sono state delle conseguenze. Jessica Selassié, ad esempio, se l’è presa per il comportamento di Sophie che a lei non ha ammesso nulla. Confidandosi con Manuel Bortuzzo Jessica ha infatti dichiarato: “Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato”.





Battutine taglienti sono state indirizzate anche da Soleil Sorge alla nuova ‘coppia’, o meglio al nuovo flirt tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “È capitato nella stanza sbagliata! Fanno tutti questa fine! Ale devi sapere che il giorno che vorrai limonare Sophie basta farle mettere questa parrucca!”. Anche Jessica ha provocato Sophie: “Morto un papa se ne fa un altro! Nuova parrucca, nuovo personaggio! Sei noiosa”. E Soleil ha mandato un’altra frecciata: “Te l’ho sempre detto che aveva pochi contenuti”.

A questo punto Sophie Codegoni è sbottata: “Jessica, sei l’unica che pensa ai limoni!”. Quest’ultima ha ribattuto: “Almeno io sono onesta! Sono molto sincera”. Poco dopo è entrato in gioco anche Giucas Casella. Sophie si è sfogata con l’illusionista: “Io non cerco di umiliare le persone, perchè non ho bisogno di screditare gli altri per emergere”. E Giucas le ha dato ragione: “La verità è che stanno rosicando purtroppo, fanno le battutine, giocano”.