Non ce l’ha fatta e la passione ha pervaso i loro corpi. Parliamo di Sophie Codegoni che è stata beccata a limonare duramente con Alessandro. Come saprete però c’è un problema di fondo: Jessica Selassié è cotta del ragazzo che però non vede altre che Sophie. C’è da dire che l’ex volto di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si è avvicinata a Jessica per chiederle scusa. L’ex tronista ha promesso alla “sorella” che eviterà di stare troppo vicina ad Alessandro, perché non vuole ferirla, visto che preferisce lei a lui. Queste le parole che ha usato: “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare”.

E ancora: “Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima”. Ma le cose non sono proprio andate così e dopo neanche un’ora da quelle parole, Sophie Codegoni era avvinghiata ad Alessandro.

Sophie Codegoni e Alessandro si sono appartati in magazzino e si sono lasciati andare: carezze, coccole e baci. Usciti dal magazzino i piccioncini si sono tenuti per mano ed hanno continuato a flirtare come se nulla fosse, tanto che Manila Nazzaro rivolgendosi ad Alessandro ha detto: “Ho già capito, avete fatto il danno“.





Basciano ha risposto con una frase criptica: “Se ho fatto danni? Direi quasi dai. Però Alessandro 1 e il resto del mondo 0“. Nessuno ha capito bene a cosa si riferisse, forse neanche Sophie Codegoni. Qualcuno ipotizza che dentro quello sgabuzzino qualcuno possa aver fatto qualcosina in più, rispetto al bacio… e forse Alessandro vorrebbe far capire che lui è il primo ad aver ‘consumato’ all’interno della casa, almeno per questa edizione.

Ma è davvero così, nel caso? Resta di fatto il ‘problema’ Jessica che ora dovrà rivedere il suo rapporto con Sophie Codegoni. Amica o no, una promessa è un debito. Ora ci sarà un confronto tra le due, prevediamo molto acceso, con lacrime e urli. Ma staremo a vedere.