“Sono tuo genero”. Loredana Lecciso, sorpresa da Pierluigi Diaco poi si scopre tutto

Ospite di BellaMa’ nella puntata di oggi – mercoledì 14 dicembre – è stata Loredana Lecciso. La compagna di Albano Carrisi arriva nel programma condotto da Pierluigi Diaco dopo l’ospitata della figlia Jasmine di qualche giorno fa. E la showgirl ha commentato le parole della figlia che, in una intervista a Chi, ha ripercorso i momenti più duri della sua vita, tra i quali la “sottovalutazione”. Dopo un percorso, ha capito che “le persone ti trattano come tu dici loro di trattarti e ti attribuiscono il valore che tu dici loro di avere. Niente di più vero”.

Jasmine Carrisi si è sfogata al settimanale di Alfonso Signorini: “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Loredana Lecciso a BellaMa’ ha voluto dire la sua sulle parole della figlia: “È anche bello che ogni essere umano si scontra con il mondo… io non lo sapevo perché lei è sempre stata discreta e serena ma penso che sarà stato solo un episodio. Ma ci sta a volte trovare degli ostacoli fa bene, per superarli. La vita non è tutta rose e fiori”.

Durante la chiacchierata con Pierluigi Diaco, Loredana Leccsio ha aggiunto: “Io a volte vedo delle presone adulte, anche donne che scrivono sui social certi commenti. Io non scriverei mai commenti cattivi, critiche non costruttive e offese a ragazze di 20 anni. Mi fanno più pena loro che non coloro che subiscono i commenti. Mi vengono dei dubbi se siano persone risolte”. Una riflessione importante che ha trovato il pieno appoggio del conduttore e dei concorrenti sia quelli della Generazione Z che dai Boomer.

L’ospitata di Loredana Lecciso a BellaMa’ è stata caratterizzata anche da un momento divertente. Infatti quando Jasmine Carrisi è arrivata in trasmissione ha fatto colpo su un giovane concorrente di nome Alessio che, nella puntata di mercoledì 14 dicembre, si è dichiarato alla showgirl in diretta generando sorpresa e divertimento. “Mi presento, lei non mi conosce sono il suo futuro genero”, ha detto il ragazzo lasciando senza parole il conduttore che si è chiesto se fosse vero e Loredana Lecciso in modo ironico ha replicato: “Allora facciamo le presentazioni con Al Bano, ti presento il nostro futuro genero. Aspetta prima voglio tranquillizzarlo, è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa”.