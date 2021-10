“Sono schifato”. Raimondo Todaro furioso con i ragazzi: il prof di Amici “senza parole” davanti a quella scena

Ad Amici 21 tiene ancora banco la questione della sporcizia e del disordine. I ragazzi sono stati richiamati per non aver fatto pulizie nella casa e per non aver messo in ordine. Anche durante la scorsa edizione era successo qualcosa di simile e furono presi provvedimenti. Anche negli ultimi giorni la situazione si è ripetuta e ai ragazzi è stato mostrato un video in cui si notava come fosse ridotta la casetta in cui vivono.

Vestiti sui letti, disordine negli armadi, fazzoletti dimenticati per terra, bottigliette d’acqua e carte di cibo in giro, per non parlare del disordine in cucina e dei piatti sporchi nel lavandino: tutto questo è stato mostrato ai ragazzi di Amici e la produzione ha spiegato che erano state date loro un paio di settimane per organizzarsi, ma non è cambiato nulla. Di conseguenza la produzione ha deciso di mandare in sfida a causa del disordine 4 persone (lo scorso anno furono 3): due ballerini e due cantanti.

Tra i nominati di sono Mattia e Christian, allievi di Raimondo Todaro, per il ballo. Il maestro ha incontrato i due ragazzi e ha espresso loro la sua amarezza. “Due ballerini del mio team, quando me l’hanno detto sono rimasto senza parole, deluso, schifato”. Mattia e Christian si sono provati a difendere facendo intendere una sorta di complotto da parte dei compagni. Ma anche su questo Raimondo è stato inflessibile.





L’insegnante di Amici 21 ha ricordato che per lui i valori del rispetto e della disciplina vengono prima di qualsiasi talento. Ed ha sottolineato come ad Amici ci siano tantissime persone che lavorano per i ragazzi. Dunque a Christian e Mattia l’insegnante ha detto: “Al posto vostro io mi vergognerei, mi metterei sottoterra”. Todaro ha aggiunto che secondo lui la produzione è stata fin troppo buona ad avergli dato una seconda possibilità con la sfida. Fosse stato per lui li avrebbe mandati a casa con “due calci nel c**o”.

Infine Raimondo Todaro ha assicurato che durante la sfida non ci saranno sconti. Infatti dal momento che si tratta di una sfida voluta dalla produzione di Amici 21, a giudicarla non sarà un giudice esterno ma gli stessi professori. “Io, nel dubbio se mantenervi o farvi andare a casa, vi mando via perché non ve lo meritate”. Quindi ha avvisato gli allievi di essere superiori di molto durante la sfida. Perché a pari merito voterebbe per i nuovi ragazzi.