The Voice Senior, prima puntata con sorprese, colpi di scena e ovviamente bella musica. Ma anche uno colpo basso a Loredana Bertè, che con Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa affianca Antonella Clerici nel ruolo di coach. Il talent dedicato agli over 60 è partito chiaramente dalle Blind Audition, quindi al buio per i giudici, e a un certo punto in studio si è presentato Luigi Lusi, 60enne romano che da decenni fa l’artista di strada in piazza di Spagna.

Nella clip di presentazione, che quindi i giudici non vedono, Luigi ha dichiarato che se durante la sua esibizione si fosse girata Loredana Bertè senza dubbio avrebbe scelto lei come coach. Si è esibito con ‘Roxanne‘ dei Police e regalato al pubblico una performance da brividi. In pochi secondi Luigi ha fatto voltare tutti e quattro i giudici, raccogliendo poi l’applauso dell’intero studio, con tanto di standing ovation.

The Voice Senior, colpo basso a Loredana Bertè: “Sono inca…”

Ovazione anche sui social per Luigi, che per qualcuno avrebbe addirittura cantato meglio di Sting. E forse proprio per questo successo è stato a quel punto che Clementino ha assestato il colpo contro la collega: ha pigiato il tasto ‘blocco’ verso Loredana Bertè, mettendola di fatto fuori dalla scelta che di lì a poco avrebbe dovuto fare Luigi.

Questa opzione è consentita una sola volta ai giudici durante le Blind audition e il concorrente, che come detto voleva entrare nel team della Bertè, ha così dovuto rivedere i suoi piani. Ma Loredana non ha preso per niente bene il blocco del rapper: “Si, sono inca…”, gli ha detto. Poi: “Adesso te meno proprio, meglio che sparisci”.

Ora sì che ci sentiamo a casa!

Il primo “Adesso te meno” di @LoredanaBerte è stato detto.#TheVoiceSenior pic.twitter.com/jDme2k4mYL — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 21, 2025

Loredana che rosica per il palo ricevuto da @CLEMENTINOIENA con il blocco 🤣🤣🤣🤣

Ottimo acquisto Clem 💯#TheVoiceSenior pic.twitter.com/C9lnIp4wOM — Nunzia 🐢🐘🍀 – Platonik 🎬 (@Nunziatrn) February 21, 2025

Cleme ha le ore contate dopo il blocco a Loredana#thevoicesenior pic.twitter.com/590UlfVTiN — PurpleVivix (in STEP era)💜🌸 (@PurpleVivix) February 21, 2025

Clementino, ridendo, si è detto molto soddisfatto di aver bloccato la cantante, “così ho mischiato le carte”. Ma la Bertè ha rilanciato: “Ti aspetto fuori. Se vieni qua te ceco un occhio”. Tra l’altro, oltre al danno la beffa per Loredana, visto che Luigi ha scelto di entrare a far parte nel team del rapper campano.