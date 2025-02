È tornato in televisione The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici riservato agli over 60 e giunto ormai alla quinta edizione. Il programma, in onda su Rai 1, ha preso il via venerdì 22 febbraio 2025 e ancora una volta la conduttrice è stata affiancata dai quattro coach Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa. E come sempre si è partiti dalle blind audition.

La prima puntata si è aperta con un breve omaggio al Festival di Sanremo con i complimenti di Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata, ad Arisa e Clementino, che sono stati protagonisti della serata delle cover al Festival. Ma poi spazio alle selezioni. Con una sorpresa, che ormai un classico di queste ultime edizioni.

The Voice Senior, sorpresa della cantante: subito riconosciuta

Tra gli aspiranti artisti c’era infatti anche Anna Oxa, che si è esibita davanti alle sedie girate dei quattro giudici Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè. Ha cantato sul palco “Un’emozione da poco”, ma la sua voce è stata ben presto riconosciuta, praticamente dopo una manciata di secondi di sorpresa e sgomento.

“Vediamo quanto tempo ci mettono a riconoscerla”, ha detto sottovoce Antonella Clerici ma in effetti ci hanno messo davvero pochissimo. A girarsi per prima è stata Arisa, poi Clementino e Gigi D’Alessio, infine Loredana Bertè. Ovviamente quella di Anna Oxa è stata solo un’ospitata e non una partecipazione al talent show. E infatti si è poi seduta con i coach per aggiungersi a loro e giudicare il concorrente successivo.

✨Anna Oxa interpreta “Un’emozione da poco” (1978) durante la prima puntata della 5º edizione di #TheVoiceSenior.



pic.twitter.com/Q24mxKcqLf — Since 1990💐🤍 (@Since1990_F) February 21, 2025

Erano mesi che Anna Oxa non si vedeva sul piccolo schermo. C’era stato un periodo di lontananza dopo il Festival di Sanremo 2023 e l’intervista a Belve nel febbraio dello stesso anno. Poi era tornata a dicembre dello stesso anno, per raccontarsi in una lunga intervista rilasciata a Mara Venier per Domenica In. E ora, per la gioia di tutti i suoi fan, rieccola con la sua voce inconfondibile sul palco di The Voice Senior.