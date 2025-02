Retroscena clamoroso sul Grande Fratello e su due dei maggiori protagonisti, ovvero Shaila e Lorenzo. I due concorrenti, che sono diventati una coppia da molto tempo, potrebbero avere i giorni contati nella casa. Le ultime indiscrezioni li darebbero prossimi ad essere fatti fuori dal programma e ci sarebbe tutta una strategia dietro questa incredibile e inaspettata scelta.

Ovviamente siamo sempre nel campo dei rumor, ma ciò che è emerso su Shaila e Lorenzo sta facendo allarmare non poco i fan dei due gieffini. Il Grande Fratello starebbe studiando qualcosa che potrebbe a quel punto provocare l’uscita di scena degli Shailenzo, che ci resterebbero parecchio male.

Grande Fratello, perché Shaila e Lorenzo potrebbero essere fatti fuori dal reality

Dunque, l’esperienza di Shaila e Lorenzo non dovrebbe durare moltissimo secondo la ricostruzione fatta dall’influencer Deianira Marzano. L’esperta di gossip e tv è riuscita ad avere informazioni da gente vicina al Grande Fratello, che avrebbe confermato la possibilità che la coppia sia mandata via il prima possibile dalla trasmissione Mediaset.

Deianira ha scritto su Instagram: “Sembra che, secondo fonti molto vicine al programma, ci sia un piano per eliminare Lorenzo e/o Shaila tramite nomination, che sias per televoto o per meccanismi interni come la catena. L’obiettivo? Dare maggiore spazio alla coppia Javier/Helena e farla diventare il centro delle dinamiche del reality. Un dettaglio interessante è che questa mossa potrebbe essere stata studiata proprio per creare nuovi equilibri nella casa”.

Infine, l’influencer ha commentato che in questo modo “si eliminano concorrenti che potrebbero ostacolare la narrazione voluta dagli autori. Se fosse vero, sarebbe l’ennesima conferma che dietro le quinte del reality nulla è lasciato al caso!”.