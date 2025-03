Non sono ore facilissime per Carlo Conti, infatti una famosa della tv ha puntato il dito contro il conduttore. Infatti, ha confessato di essere stata fatta fuori dal programma più atteso e lei ha voluto confidare tutta la sua delusione. Lo ha fatto durante una conversazione con Alfonso Signorini, il quale ha dato vita ad un nuovo format online.

Il presentatore del Grande Fratello ha realizzato un’intervista anche con Carlo Conti, ma è quando ha preso la parola la famosa della tv che la situazione è diventata maggiormente incandescente. Senza fare giri di parole, ha ammesso di essere rimasta molto male e di essere proprio arrabbiata per essere stata esclusa dalla trasmissione del conduttore Rai.

Carlo Conti, la famosa della tv contro di lui: “Fatta fuori dal suo programma”

In particolare questa famosa della tv ha affermato di non essere stata scelta per il nuovo programma di Carlo Conti, che si intitola Ne vedremo delle belle, e che comincerà sabato 22 marzo. Sono state selezionate 10 showgirl, ma questa donna manca all’appello e allora si è inalberata durante l’intervista con Signorini.

Ad essere stata scartata Simona Tagli, che ha esclamato da Signorini: “Non sono stata convocata, peccato. Sono furiosa. Però mai dire mai, se qualcuna cade dalla scala io sono pronta, ci sono. Noi siamo showgirl tremende”. Nel cast di Ne vedremo delle belle ci saranno: Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e Valeria Marini.

Il programma Ne vedremo delle belle è incentrato sulle showgirl che hanno fatto la storia in particolare negli anni ’90 e ad inizio 2000. Simona Tagli non è stata però presa ed è rimasta malissimo. L’ultima esperienza televisiva della donna è datata 2024, quando è stata concorrente del Grande Fratello 17.