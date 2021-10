Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe. Per lei si tratta di una esperienza completamente nuova dal momento che è una produttrice ed è abituata a stare molto più spesso dietro le telecamere. Sono stati i figli a convincerla a iniziare questa avventura all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. I suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: “Sono fan e conoscono alcuni concorrenti”.

A Tv Sorrisi e canzoni ha detto di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista in futuro: “La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”. Evidentemente questo ruolo inedito non l’ha pienamente convinta e così con tutta probabilità Sonia Bruganelli non ripeterà l’esperienza al GF Vip.

L’imprenditrice si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi. Ha parlato del suo primo fidanzato e svelato che in passato è stata legata a “Gabriele Paolini”. “Era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva. Avevo 7 anni”, dice di lui. Sì, proprio quel Gabriele Paolini diventato noto per le sue apparizioni di disturbo nel corso dei collegamenti in diretta tv che è attualmente recluso nel carcere di Rieti dove sconta una pena definitiva di 8 anni per un cumulo di reati contro la libertà sessuale.





Sonia Bruganelli ha anche rivelato un dettaglio inedito sulla sua relazione con il marito Paolo Bonolis. “Ho tradito, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio – racconta ironica al settimanale Chi -. Solo che Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato”.

Proprio con Bonolis, Sonia Bruganelli condivide tre figli: Silvia, Davide e Adele. Una gioia immensa per l’imprenditrice, che ha comunque dovuto fare i conti con qualche difficoltà: “La malattia di Silvia è stata un grande dolore. Però la forza e la gioia che mia figlia dimostra nell’affrontare quotidianamente la vita è la più grande soddisfazione”. Silvia infatti ha sofferto di una cardiopatia grave, una malattia che interessa il cuore. A proposito del Grande Fratello Vip, l’imprenditrice ha detto che il marito ’ha guidata fin dall’inizio, consigliandole di dare sì giudizi sinceri, ma di mantenere anche un tono diplomatico e di stare attenta a non ferire le persone. “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!’”, ha aggiunto con ironia.