“L’ho fatto prima del GF Vip”. Sonia Bruganelli, una versione inedita e mai vista così: la confessione

Mancano meno di due settimane all’inizio del Grande Fratello Vip sesta edizione. Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi in quello che è stato uno show dei record sotto tanti punti di vista, c’è grande attesa per la nuova stagione. Si parte il 13 settembre sempre sotto la guida del navigato Alfonso Signorini, alla sua terza conduzione consecutiva. Al suo fianco ci sarà una coppia di opinioniste d’eccezione, formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Già si è parlato a lungo del poco feeling, per usare un eufemismo, tra le due. In ogni caso la scelta è stata fatta e la convivenza sarà obbligatoria. Ufficializzati intanto i primi sei concorrenti del GF Vip 6. Dentro la casa, che presenterà dei locali completamente nuovi, ci saranno sicuramente Katia Ricciarelli, l’ex Ued Sophie Codegoni, l’ex Miss Italia e conduttrice Manila Nazzaro, la showgirl Raffaella Fico e l’influencer Soleil Sorge. Oltre alle 13 puntate del lunedì sera, ore 21:30 su Canale5, sono previsti anche otto appuntamenti il venerdì.

In attesa di vivere questa nuova esperienza Sonia Bruganelli ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con alcune delle sue migliori amiche. Dopo le polemiche innescate dai soliti hater che parlano di ‘raccomandazione’ essendo la moglie di Paolo Bonolis, trascurando il fatto che Sonia è una produttrice molto apprezzata, ecco spuntare il post sulla particolare uscita.





Sonia Bruganelli parla di “ritiro spirituale”. Nel suo post, infatti, con una buona dose d’ironia scrive: “Ritiro spirituale prima dell’inizio dell’avventura più assurda della mia vita… a parte il matrimonio con @sonopaolobonolis 😅😂😂😂 @cremaschina @sabrinalagana @crimaz“. In attesa della probabile reazione di Paolo Bonolis che non è ancora arrivata in tanti hanno commentato.

Qualcuno dice: “Non so perché ho questa sensazione cioè che vedremo fuoco e fiamme non solo tra i concorrenti ma anche tra le opinioniste è solo una mia sensazione?!”. Chissà, forse la decisione di mettere vicine Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non è stata affatto casuale e i precedenti fanno veramente pensare ad una coppia in cui non mancherà il pepe. Come se commentare e presentare quanto avviene dentro la Casa più spiata dagli italiani non sia già abbastanza…