Tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo non corre buon sangue al GF Vip 6. Da qualche giorno l’opinionista continua a lanciare frecciate alla bionda showgirl 52enne da poco entrata nella Casa di Cinecittà. Nella precedente puntata Sonia Bruganelli era stata particolarmente pungente nei confronti di Nathaly Caldonazzo: “Credo che una persona come Nathaly, che è arrivata dopo, non possa non rendersi conto che il suo entrare così come è entrata avrebbe avuto delle ripercussioni importanti”.

E ancora: “Sembrava che non vedessi l’ora di portare un pochino di zizzania e di creare polemiche. Quando entri in una casa con delle persone che stanno lì da quattro mesi non puoi pensare di entrare e di stupirti perché hanno i loro metodi e i loro meccanismi”, è il concetto che esprime Sonia Bruganelli che già prima della puntata si era scagliata contro Nathaly Caldonazzo: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.

Nelle Storie di Instagram Sonia Bruganelli ha rivelato il retroscena. Ha svelato che l’attrice si presentò alla sua inaugurazione della linea di borse senza invito e voleva dei regali: “Voleva prestare il suo volto a una linea di abbigliamento e di borse che ho avuto. Quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo, la questione del matrimonio. Io mi sono trovato Nathaly Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeaux? La presentazione è la stessa della clip”.





Durante la puntata del GF Vip 6 si sono definitivamente formate le due fazioni di vipponi che popolano la Casa. Da un lato Katia Ricciarelli e dall’altro Nathaly Caldonazzo e a creare la divisione è stato proprio l’ingresso della bionda showgirl. Insomma al fianco di Katia Ricciarelli si sono schierati Davide Silvestri, Giucas Casella, Kabir Bedi, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Valeria Marini, Carmen Russo e Barù. Nathaly Caldonazzo invece attrae a sé Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis, Lulù e Jessica Selassiè, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Miriana Trevisan.

Chiamata a dare un’opinione sulle due fazioni, l’opinionista Sonia Bruganelli non ha nascosto la sua idea su l’attrice e showgirl: “Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathaly Caldonazzo”. Queste parole hanno fatto parlare i telespettatori su Twitter: se in molti hanno apprezzato la frecciatina, altri hanno avuto da ridire sostenendo che senza il matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non avrebbe la fama di cui può vantarsi.