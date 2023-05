Sono ore intense con Sonia Bruganelli e Giulia Salemi al centro dell’attenzione mediatica. Ma stavolta la moglie di Paolo Bonolis non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime alle ultime notizie, scatenando quindi una possibile nuova reazione di coloro che hanno diffuso questa indiscrezione. Le due donne sono state messe spesso in contrapposizione per un motivo ben preciso. E adesso vedremo cosa potrà succedere nelle prossime ore, dopo questa presa di posizione.

Soffermandoci su Sonia Bruganelli, prima di dirvi perché è stata tirata in ballo anche Giulia Salemi, si era vociferato che per il GF Vip 8 lei fosse intenta a decidere il da farsi e che solo nelle prossime settimane arriverà la risposta definitiva. Ma una delle sue ultime storie di Instagram ha fatto ipotizzare il suo ritorno nello studio di Alfonso Signorini. Nel dettaglio ha ricondiviso un post in cui si fa notare come anche lo scorso anno aveva annunciato lo stop al GF Vip per poi tornare sui suoi passi.

Leggi anche: “Ma allora ha cambiato idea!”. Sonia Bruganelli, colpo di scena: la foto





Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, la reazione della moglie di Bonolis dopo le ultime voci

Adesso il sito Dagospia, dopo aver sganciato la bomba su una presunta separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis poi smentita dalla coppia, ha rivelato una cosa importante su di lei e Giulia Salemi. Ma una volta letta questa nuova notizia sulla sua persona, l’opinionista del GF Vip 7 è parsa parecchio infastidita e ha attaccato il sito, diretto da Roberto D’Agostino. Una nuova ‘guerra’ a distanza tra di loro, destinata probabilmente a proseguire anche nei prossimi giorni.

Dagospia è tornato a parlare della prossima edizione del Grande Fratello Vip, confermando le voci dell’ultimo periodo, ovvero che Sonia non prenderà parte alla trasmissione in veste di opinionista e sarà sostituita da Giulia Salemi. E in una Instagram story la Bruganelli ha scritto: “Ma, precisamente, da quando vi interessa tanto quello che accadrà nella mia vita??? I don’t know“. Quindi, è rimasta perplessa dall’eccessivo interesse nei suoi confronti da parte del portale.

La prossima edizione del GF Vip inizierà sicuramente a settembre e non è ancora dato sapere se sarà dato spazio ai famosi oppure a gente comune, infatti si è vociferato che possa esserci la versione Nip, come accaduto in passato.