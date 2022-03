Sonia Bruganelli, il dettaglio nel messaggio per il figlio Davide. Il secondogenito della coppia Bruganelli-Bonolis raggiunge un traguardo importante: 17 anni da festeggiare mettendo in mostra il migliore sorriso. Ma il messaggio di auguri, il primo, non poteva che essere quello di mamma Sonia. Nelle sue parole qualcuno fiuta aria di ‘crisi’.

“Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. Davide sei l’uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo”, questo il messaggio di auguri per Davide Bonolis. Ma cosa si nasconde dietro le parole di mamma Sonia? Il dettaglio non passa inosservato.

“Non è Bonolis l’uomo della sua vita? Lui non riesce a farla stare bene con un solo sguardo? Di quali difficoltà parla?”, si legge tra i commenti al post reso pubblico su Instagram. Il dettaglio rimanda inevitabilmente a un altro aspetto che i fan hanno notato di recente.





Una distanza tra Sonia e Paolo difficile da interpretare se non sollevando il dubbio di una crisi Alcuni utenti e fan della coppia hanno notato che non troppi giorni fa, Paolo Bonolis ha dedicato un messaggio d’amore per la sua Sonia, un post a cui l’imprenditrice sembra non aver risposto nè messo anche un semplice like. Dopo ben 20 lunghi anni di amore, non sarebbe neanche la prima volta per loro ‘inciampare’ in un momento di crisi. Forse qualcuno ricorderà quando Sonia ha fatto qualche riferimento a un simil momento nello studio di Verissimo.

“Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è”.