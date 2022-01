Sonia Bruganelli ha già deciso che non ci sarà nella prossima edizione del GF Vip ma per ora e per la gioia del pubblico che la preferisce ad Adriana Volpe è ancora nello studio di Alfonso Signorini. E oltre a commentare quanto avviene nella Casa più spiata d’Italia, insieme alla sua collega ha deciso quale concorrente salvare.

Kabir Bedi era risultato il preferito del pubblico a casa e dunque ha avuto l’opportunità di condannare qualcuno al televoto e ha scelto di dare la sua votazione a Federica Calemme. Gli altri preferiti della puntata numero 37 sono stati Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. Poi, come detto, anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno avuto modo di sceglierne due e le decisioni sono ricadute rispettivamente su Soleil Sorge e Delia Duran.

Sonia Bruganelli, look da 62mila euro al GF Vip 6

Ma come ogni diretta, anche i look delle protagoniste sono finiti sotto la lente di ingrandimento. E Sonia Bruganelli ha forse dato il massimo del lusso lunedì sera. Durante la puntata del 24 gennaio 2022 la moglie di Paolo Bonolis ha criticato duramente Alex Belli per come ha gestito il triangolo tra Soleil Sorge e Delia Duran e per farlo ha indossato un look davvero strepitoso.





Nel dettaglio Sonia Bruganelli, che per questa sua esperienza al GF Vip 6 ha deciso di affidarsi a stilisti emergenti, ha fatto il suo ingresso nello studio del GF Vip con un blazer leopardato. Una giacca vintage di Saint Laurent disegnata da Hedi Slimane, che ha un prezzo di circa 1500 euro. Sotto un sottogiacca nero con lo scollo tondo e un paio di pantaloni plissettati di Issey Miyake in vendita sul sito del brand a 350 euro.

Poi, immancabili, le sue amatissime scarpe con il tacco firmate Casadei. Tra le Storie di Instagram Sonia Bruganelli aveva lanciato il solito sondaggio su quale modello indossare in puntata e alla fine ha scelto il modello Blade Roxanne caratterizzato dal cinturino alla caviglia e la forma affusolata. Costano 675 euro. Ma a far salire il prezzo a quasi 62mila euro (61.525, scrive Fanpage) il girocollo Love di Cartier in oro bianco e 450 diamanti che da solo vale 59mila euro.