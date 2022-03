“Solo a una condizione”. GF Vip, Sonia Bruganelli cambia tutto: l’annuncio ad Alfonso Signorini

Sonia Bruganelli più volte a ripetuto che la sua esperienza come opinionista del GF Vip 6 si esaurirà con questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, si è sperticata in lodi per l’esperienza vissuta e per l’opportunità, ma è stata anche chiara in merito al suo futuro televisivo: “Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GF Vip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò”.

Un messaggio chiaro quello di Sonia Bruganelli che ha anche spiegato di non aver mai immaginato di avere tutta questa popolarità pur sapendo che il GF Vip è molto seguito. Inoltre ha aggiunto che non seguirebbe le orme di Adriana Volpe o di Antonella Elia che sono state prima concorrenti e poi opinioniste. Sarebbe molto faticoso, più di quanto non lo sia da opinionista, anche a causa del popolo social: “I commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati”. Magari vent’anni fa ci avrebbe fatto un pensierino, ma Sonia Bruganelli direbbe no al ruolo di concorrente del GF Vip.

Ora Sonia Bruganelli parla a Super Guida Tv e torna sull’argomento del bis al GF Vip replicando ad un’altra intervista in cui Adriana Volpe ha affermato che lo starebbe dicendo solo per essere corteggiata: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo”.





Poi Sonia Bruganelli aggiunge: “A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… A meno che…”. E qui la moglie di Paolo Bonolis detta le condizioni per restare anche il prossimo anno. In sostanza vorrebbe essere l’unica opinionista: “Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.

Infine Sonia Bruganelli ha affermato che vedrebbe bene Soleil Sorge nei panni di opinionista: “Assolutamente sì. Credo che per fare l’opinionista si debba essere una voce fuori dal coro, controcorrente. Io ci vedrei bene anche Katia Ricciarelli. Deve trattarsi di un personaggio che divide il pubblico”.