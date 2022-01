Sonia Bruganelli è tornata al GF Vip 6. Lunedì 10 gennaio 2022 la moglie di Paolo Bonolis ha ripreso possesso della sua poltrona nello studio di Alfonso Signorini. Poltrona che per due puntate è stata occupata da Laura Freddi visto che lei era in vacanza a Dubai, dove ha salutato l’inizio del nuovo anno.

La 33esima puntata è quindi iniziata con i saluti di rito e due battute su questa assenza che a quanto pare è stata molto gradita dalla collega di Sonia Bruganelli, Adriana Volpe. Il pubblico social però ha già nostalgia di Laura Freddi, che è piaciuta molto come opinionista. E non è escluso che torni per affiancare le veterane, si vocifera. Altro grande assente, Aldo Montano: la moglie Olga ha il Covid e lui è in quarantena.

Sonia Bruganelli, marca e prezzo del collier

Tornando a Sonia Bruganelli, certamente non ha deluso le aspettative in fatto di look. Come dall’inizio della sua avventura al GF Vip 6, anche per la 33esima diretta si è affidata a un artista emergente per l’abbigliamento ed è firmato Giuseppe Serra l’ultimo sfoggiato. Ovvero camicia bianca con maniche vaporose e bottoni gioiello e gonna a tubino nera.





Ovviamente Sonia Bruganelli non ha dimenticato di abbinare a questo outfit le sue adorate scarpe con tacco a spillo scegliendo un paio di décolleté in pizzo nero del suo brand preferito, Casadei. Ma quella per le scarpe griffate non è l’unica passione di lady Bonolis: adora anche i gioielli extra lusso e tra i suoi marchi preferiti c’è Cartier.

Nelle scorse puntata del GF Vip 6 Sonia Bruganelli ha più volte completato i suoi look col collier rigido della collezione Love in oro giallo 18 carati, che sul sito di Cartier costa 14.500 euro.Per la puntata del 10 gennaio 2022, invece, ha cambiato modello: ha indossato quello in oro bianco 18 carati impreziosito da diamanti taglio brillante. Il prezzo? Sempre sul sito del brand si legge questa cifra: 59mila euro.