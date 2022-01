Si continua a parlare dello scontro avvenuto durante l’ultima puntata all’interno dello studio del GF Vip tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste hanno nuovamente alzato i toni dopo l’intervista rilasciata a Chi dalla moglie di Paolo Bonolis nella quale ha punzecchiato la collega: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Adriana, stai serena”.

Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza ed è arrivata la replica di Adriana Volpe: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”. Sonia Bruganelli l’ha invitata a non esagerare: “Non scadere su queste cose. Mio marito non c’entra niente”. Poi, ha aggiunto che spesso ironizzano sul fatto che si contendano l’autore e per questo non comprende la sua reazione.

Il battibecco tra le due opinioniste è stato oggetto anche dell’intervista che Sonia Bruganelli ha rilasciato a RTL 102.5 News a Trends&Celebrities. Durante la chiacchierata con Francesco Fredella ha ammesso: “Tutti pensano che mio marito mi abbia aiutato perché io volessi diventare famosa. Mi ha aiutato in un altro campo che era quello della produzione televisiva”. Il conduttore le ha chiesto se avesse avuto in passato un ruolo da attrice in fotoromanzi.





“È sempre stata la mia passione la televisione – ha affermato Sonia Bruganelli -. Ho avuto la fortuna che appena diplomata è uscita la nuova facoltà di scienze delle comunicazioni, non sono riuscita a entrare la prima ondata, poi ho avuto la fortuna di poter studiare e iniziare a lavorare nel settore che mi piaceva, grazie all’incontro con quello che poi è diventato mio marito. Paolo Bonolis l’ho conosciuto in televisione. Per mantenermi all’università facevo fotoromanzi, nell’ultimo anno di università l’ho conosciuto perché ho fatto delle promozioni nel suo programma”.

Sonia Bruganelli ha anche parlato delle critiche che spesso riceve sui social: “Io cerco di essere un pochino normale, di dire quello che penso, credo che sia il motivo per cui Alfonso Signorini mi ha voluto lì, essendo un amante dei cambiamenti delle persone, un pochino tutti siamo influenzabili, ogni tanto provoco cercando di pungolarli un po’, questa cosa può piacere o no. In realtà sono dell’idea che non siamo tutti uguali”.