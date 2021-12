L’avventura di Sonia Bruganelli finisce qui. Una partecipazione veloce e tutto sommato neanche indimenticabile. Tuttavia si stanno aprendo tantissime nuove opportunità alla moglie di Paolo Bonolis. E da quello che si dice, oltretutto, non scorre buon sangue tra lei e Alfonso Signorini. Eh sì, per chi non lo sapesse, dopo le discussioni con Adriana Volpe (in cui è riuscita ad infilare anche Giancarlo Magalli), la scorsa settimana l’imprenditrice ha discusso con Alfonso Signorini. E non si è trattato di un semplice battibecco, la Bruganelli infatti ha anche abbandonato lo studio per un’ora.

Un’intera ora televisiva. Nessuno tuttavia riesce a capire con certezza se l’abbandono di Sonia Bruganelli del GF Vip sia una fake news o meno. I soliti beniformati dicono che un pizzico di verità c’è. Stando a quello che ha rivelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la Bruganelli non sarà presente in almeno una puntata del GF Vip, perché ha una vacanza prenotata. Secondo Parpiglia la sostituta di Sonia sarà un’ex gieffina del GF Vip 1, una quarantenne.

L’uomo ha detto: “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori”.





E ancora: “Questa mini pausa di Sonia Bruganelli non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana . Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina”.

Poi Parpiglia conclude: “Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia Bruganelli e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso”. Secondo voci di corridoio si tratta di Elenoire Casalegno (44 anni), ma spunta anche il nome di Laura Freddi (che però di anni ne ha 49), visto che è stata insieme per anni con Paolo Bonolis. Torna tutto?