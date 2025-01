Stavolta forse ci siamo davvero, infatti potrebbe essere stata fatta una scelta sull’Isola dei Famosi. Non c’è ancora il nome ufficiale della nuova conduttrice, eppure nelle ultime ore c’è una donna che sembrerebbe essere super favorita per prendere il timone del reality show, che inizierebbe dopo la fine del Grande Fratello e andrebbe in onda sempre su Canale 5.

L’Isola dei Famosi potrebbe avere ben presto la nuova conduttrice, che il pubblico conosce benissimo. Si tratterebbe di un colpo importante che potrebbe permettere la crescita di ulteriore entusiasmo intorno al programma, con Mediaset che spera in un incremento degli ascolti televisivi.

Isola dei Famosi, chi potrebbe essere la nuova conduttrice

A parlare dell’Isola dei Famosi è della nuova conduttrice è stato il sito TvBlog, che non avrebbe dubbi su chi sarebbe la presentatrice ideale della trasmissione. Esclusa la possibilità del clamoroso approdo di Simona Ventura, che lavora alla Rai, ci sarebbe solo una sua colega in grado di risollevare il reality e permettere una risalita dopo il brutto risultato del 2024 con Vladimir Luxuria al comando.

Per TvBlog “il nome più adatto sarebbe quello di un ritorno, esattamente stiamo parlando di Ilary Blasi“. Banijay sarebbe felicissima di avere l’ex moglie di Francesco Totti. La casa di produzione confermerebbe il reality show probabilmente solo se ci fosse Ilary, altrimenti anche la stessa conferma dell’Isola dei Famosi tornerebbe a rischio.

Si era parlato anche di Federica Panicucci e di Elenoire Casalegno come papabili conduttrici, ma il nome forte resterebbe esclusivamente quello di Ilary.