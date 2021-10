“Sospeso”. Amadeus e I soliti ignoti, per la Rai una scelta necessaria

Arriva una notizia che non farà piacere ai telespettatori dei ‘Soliti Ignoti’ di Amadeus. La Rai ha partorito una decisione importante e inevitabile per garantire maggiore spazio ad altro. In molti però non si aspettavano questo cambiamento netto, infatti c’era chi sperasse ci fosse una convivenza tra i due programmi. Invece non sarà così e il direttore artistico del Festival di Sanremo dovrà necessariamente accettare tutto questo. Una scelta che ha rattristato una buona fetta del pubblico Rai.

A proposito dei ‘Soliti Ignoti’, qualche settimana fa Sandra Milo ha spiazzato tutti ponendo una domanda inaspettata all’ignoto numero 2 (che per regolamento non può rispondere, ndr): “Hai un lavoro fisso o part-time? Sei una lavoratrice dipendente o autonoma?”. Il conduttore, dopo il primo attimo di incredulità, è intervenuto divertito: “È la prima volta che un concorrente ha questa curiosità… Ma non si possono fare domande agli ignoti”. Non era a conoscenza di questa regola.

Nella programmazione Rai dell’autunno è arrivata una novità per quanto riguarda la trasmissione di Amadeus. Ci sarà infatti una vera e propria sospensione dei ‘Soliti Ignoti’ il sabato sera. E il tutto succederà tra dieci giorni, a partire dal prossimo 16 ottobre. E c’è una motivazione precisa dietro questa scelta della televisione pubblica italiana. Infatti, se da una parte c’è tristezza per i fan di Amadeus, c’è entusiasmo dei telespettatori per l’arrivo di un’altra straordinaria trasmissione.





Dal 16 ottobre andrà in onda ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, che occuperà l’intera serata di Rai 1 non permettendo la trasmissione dei ‘Soliti Ignoti’. Quindi, partirà dalle ore 20.35 e finirà alle 00.30. Quindi, il programma di Amadeus andrà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì e si fermerà il sabato. Non ci sarà più la possibilità di vederlo anche in quella giornata, come succede invece adesso. La Rai ha deciso di garantire ampio spazio alla Carlucci, che punta ad ottenere grandi ascolti.

A ‘Ballando con le stelle’ ci saranno Al Bano, Arisa, Memo Remigi, forse Morgan e si dovrebbero aggiungere alla gara il pilota Andrea Iannone, l’ex calciatore Fabio Galante, la cantante Mietta, l’attrice Valeria Fabrizi, la showgirl Sabrina Salerno, il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo, il parrucchiere Federico Fashion Style e Bianca Gascoigne, figlia dell’ex centrocampista Paul.