Ai soliti Ignoti, il programma di Rai 1 condotto ormai da tantissimo tempo da Amadeus che va in onda dopo il Tg 1 e prima della programmazione della serata della rete ammiraglia Rai, come ospiti c’erano Gigi e Ross.

Come è solito in queste ultime sere a giocare e provare a portare a casa un po’ di soldini un personaggio famoso. Ieri sera alla sfida contro le identità c’era il duo di comici che ha giocato per destinare la sua possibile vincita a Terres des Hommes, la Onlus impegnate nella difesa dei diritti dei bambini e nella promozione di uno sviluppo equo, senza alcuna discriminazione etnica, religiosa, politica, culturale o di genere.

La partita di Gigi e Ross è partita subito con il piede giusto e dopo aver azzeccato diverse identità il duo è arrivato a un bottino di 205mila euro. Tuttavia davanti all’ignoto numero 5, la coppia di comici ha preso in considerazione l’indizio sbagliato e ovviamente non ha azzeccato l’identità della donna.





“Ho sorpreso tutti fidanzandomi, ero una single incallita. Alcuni li vedo abitualmente. Ogni volta che faccio un viaggio, metto un adesivo sul mappamondo”, aveva detto la signora. Gigi e Ross hanno detto che l’ignoto numero cinque “Recupera mobili antichi”, ma risposta corretta era invece: “Fa barba e capelli”. E non è andata meglio dopo, con il gioco del parente misterioso, perché la coppia non è riuscita a identificarlo perdendo tutto il bottino.

Durante la puntata era presente anche Luca Il Sole di Notte. Nessuno lo ha riconosciuto, ma Luca Di Stefano, questo il nome all’anagrafe, è il cantante del tormentone portafortuna degli azzurri agli Europei dedicato a polpette e cotolette: “Ma quale dieta, me piacene e purpette”. Il ritornello è conosciuto in tutta Italia e anche all’estero grazie ai campioni della Nazionale Italiana, che durante gli Europei hanno fatto loro il tormentone come un vero e porta fortuna.