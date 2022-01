Si torna a focalizzare l’attenzione del GF Vip su Soleil Sorge. Doveva essere una delle protagoniste di questa edizione e in effetti, tra alti e bassi, tra baci proibiti e non, ci sta riuscendo. Tuttavia, anche se ogni volta che è finita in televoto ha sempre vinto, stavolta è successo qualcosa di curioso per l’influencer. Per la prima volta, l’ex corteggiatrice non ha stravinto chiamando a raccolta i voti dei fan da casa.

Infatti, contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, i telespettatori hanno preferito quest’ultima con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen soltanto il 14%. Dobbiamo dirlo, si tratta di un vero e proprio crollo per la giovane. Tra l’altro, quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo i vipponi sono rimasti senza parole, soprattutto Nathaly.Ma allora cosa è successo alla giovane ex corteggiatrice mangiauominti Soleil Sorge? Cerchiamo di analizzare la situazione. Quasi tutti sono convinti che questa bassa popolarità per Soleil siano da attribuire a Katia Ricciarelli.

Come ricorderete il pubblico chiedeva a gran voce una squalifica dell’ex tenore, che non c’è stata e così sembra che molti fan del reality abbiano voluto “punire” le amiche della Ricciarelli. La domanda ora è questa: il segnale sarà arrivato anche ai gieffini? Ma qui le cose si fanno complicate, perché Soleil Sorge, non abituata ad essere messa in discussione, soprattutto dal pubblico, reagisce male e decide che (forse) è il momento di andarsene.





Poco dopo la nomination, Soleil Sorge si è appartata con Manila Nazzaro e le ha confidato che vorrebbe uscire dal programma. “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”.

Nathaly, appena eletta preferita dal pubblico, ha deciso di condannare al televoto Carmen. E siamo certi che la decisione continuerà a far discutere… #GFVIP pic.twitter.com/XZSvnWzI9P January 10, 2022

La Nazzaro però ha cercato di far cambiare idea a Soleil Sorge: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“. Insomma, per lei le cose non vanno affatto bene. La vedremo uscire? In tanti ne dubitano.