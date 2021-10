“Lo fanno per Soleil Sorge”. GF Vip. La scoperta dopo la puntata, ma il rischio è infrangere il regolamento

Soleil Sorge continua a essere una protagonista del Grande Fratello Vip. Raffaella Fico, infatti, sostiene che l’influencer, mentre correva in cucina, avrebbe scagliato contro di lei in maniera maldestra un bicchiere, correndo il rischio di ferirla. Durante il commento dell’episodio, nella puntata di venerdì15 ottobre, la gieffina spiega quello che è successo: “C’è da dire che questi bicchieri sono leggerissimi, se ne rompono quattro o cinque al giorno. Lei lo ha lanciato: se si fosse spaccato mi avrebbe sfregiato. Capisco l’euforia, io non ce l’ho con Soleil, ce l’ho con il gesto basta fare un po’ più di attenzione”.

Una discussione che ha coinvolto anche gli altri inquilini della Casa, in particolar modo Sophie Codegoni. L’ex tronista di “Uomini e Donne” non ha perso l’occasione di schierarsi contro Soleil Sorge: “Lei ha una mania di protagonismo – ha detto – esagera in ogni sua azione, senza pensare alle conseguenze, senza preoccuparsi se ci sono persone di mezzo. Io sono piena di questi atteggiamenti”.

Soleil Sorge, però, pare avere fan in tutto il mondo. Infatti nelle ultime ore sono apparsi decine di tweet in sostegno dell’influencer italo americana provenienti dal Brasile. Decine di account brasiliani, apparentemente fan di Dayane Mello – che sta facendo un reality in Brasile, La Fazenda – hanno lanciato inviti affinché gli utenti che supportano la modella votino per salvare Soleil Sorge, amica di Dayane finita al televoto.





Era già accaduto durante la scorsa edizione che una concorrente beneficiasse di voti arrivati dall’estero. Si è trattato di Rosalinda Cannavò: la portata del fenomeno spinse perfino il Codacons ad avanzare richieste all’AgCom. Un’altra concorrente dello scorso anno che ha beneficiato dei voti arrivati in particolare dai fan brasiliani è stata Dayane Mello. La modella è riuscita a risultare prima al televoto per settimane, un risultato consentito dai voti arrivati dai fan dislocati in ogni parte del mondo. Quest’anno la storia rischia di ripetersi con Soleil Sorge.

🚨GALERA🚨

SOLEIL, a melhor amiga de dayane, está na nomination no bb italia e ela precisa de nós.

ative o vpn italia e registre-se com email.

você tem 3 votos para cada conta na app mediaset infinity

3 votos no site https://t.co/SWnTgzYS5B

o voto é para FICAR

FOCO TOTAL #gfvip October 15, 2021

Da regolamento, i voti validi ai fini del televoto del Grande Fratello Vip possono essere espressi solo su suolo italiano. È possibile aggirare i controlli posti in essere sul sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini: chi intende votare dall’estero può utilizzare una vpn, una rete privata e non geolocalizzabile. Tuttavia si tratta di una pratica espressamente vietata e che già lo scorso anno era stata duramente condannata dagli spettatori italiani, preoccupati che i voti in massa dall’estero influenzassero il corso del gioco.