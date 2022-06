“Lo scopriamo solo ora”. Soleil e Vera Gemma, all’Isola cambia tutto: soffiata boom sulle Piratesse

Manca poco allo sbarco sull’Isola dei Famosi di Soleil Sorge e Vera Gemma. Le due ex naufraghe (hanno partecipato al reality in edizioni differenti) sono pronte per arrivare in Honduras. La scelta di prolungare fino al 27 giugno l’Isola dei Famosi produce una serie di cambiamenti che vanno dall’arrivo di nuovi naufraghi sull’isola alla presenza di Soleil Sorge e Vera Gemma che sono chiamate per rianimare i concorrenti.

Soleil Sorge e Vera Gemma sono state definite “Le Piratesse” da parte di Ilary Blasi. Nel corso della 21esima diretta, al termine della quale è uscito definitivamente Marco Maccarini, la conduttrice le ha presentate. Soleil Sorge e Vera Gemma sono dunque già sbarcate in Honduras, ma non ancora ufficialmente in gioco, a creare scompiglio tra gli altri naufraghi. Ancora non sono approdate a Playa Palapa e – stando a quanto riporta Funweek – il motivo è stato rivelato dall’ex gieffina tra le Storie di Instagram: è rimasta bloccata in albergo, senza poter raggiungere la spiaggia e i naufraghi del reality show per due giorni a causa di un malore.





Soleil Sorge Vera Gemma Isola dei Famosi tornano subito in Italia

Ora arriva la data in cui il pubblico potrà vedere Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi. Come scrive il portale DavideMaggio.it, sembrerebbe che le due naufraghe siano in procinto di apparire nel corso della puntata di lunedì 6 giugno, durante la quale conosceranno gli altri naufraghi, ma si tratterebbe di una permanenza più che breve, perché le due stando ai piani della produzione dovrebbero poi tornare nuovamente in Italia.

Inizialmente, infatti, le ex naufraghe avrebbero dovuto soggiornare sull’Isola dei Famosi per almeno una settimana, durante la quale avrebbero dovuto mettere a soqquadro gli equilibri di coloro che, coraggiosamente, sono ancora in Honduras a contendersi il titolo di vincitore. Tuttavia ci sono stati dei ritardi che hanno fatto slittare la loro partenza, alla quale è seguita una quarantena, quindi dopo questo accumulo di giorni è evidente che anche il tempo di permanenza sull’Isola è diminuito.

Insomma per le due ex naufraghe Soleil Sorge e Vera Gemma potrebbe trattarsi davvero di una toccata e fuga. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato al reality e si sono distinte per il loro carattere a dir poco scoppiettante. Nessuna delle due, infatti, si è mai tirata indietro nel momento di dover dire la sua o di innescare qualche discussione più accesa con i rispettivi compagni d’avventura. Soleil Sorge è anche reduce dalla lunga esperienza al GF Vip di cui è stata regina indiscussa insieme ad Alex Belli che, di fatti, ha commentato piuttosto ferocemente l’approdo dell’influencer in Honduras.