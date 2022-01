Soleil Sorge ora divide la Casa con Delia Duran. Che, a sorpresa, durante il party al GF Vip 6 ha provato ad avvicinarsi per fare la pace ma l’influencer non si è mossa di un centimetro dalle sue posizioni. Nel frattempo si è tornati a parlare di Alex Belli – anche se di fatto dentro e fuori la Casa non si è mai smesso – per via di alcune urla che diversi inquilini tra cui Soleil Sorge hanno sentito benissimo.

La Regina di Roma, come riporta il sito Biccy, è tornata all’attacco fuori le mura della Casa con tanto di megafono per mettere in guardia la bionda influencer e protagonista assoluta di questa edizione del reality dalla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran.

Soleil Sorge, il bigliettino di Alex Belli

“Non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo – ha urlato al megafono – Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando”.





Sulle prime Soleil Sorge è rimasta in silenzio ma poco dopo rivolgendosi a Jessica Selassié ha detto: “Hai sentito bene quello che ha detto? Ha urlato che Alex e Delia sono due bugiardi e che si sono messi d’accordo”. Ma di quale bigliettino si parla? Poche righe che Alex Belli ha scritto per Delia Duran e poi nascosto in cucina. Quindi già sapeva che sarebbe entrata in gioco?

ECCOCI FINO A NOTTE TARDA pic.twitter.com/5Ru14m3BkR January 19, 2022

Giusto per la cronaca:

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG January 18, 2022

E dopo poco il confessionale manda Miriana a togliere il biglietto di Alex messo nei piatti, lasciato prima che uscisse quindi sapeva che la moglie sarebbe entrata. Stanno facendo di tutto per far credere a Soleil della buona fede di Alex e farle continuare sta telenovelas #gfvip https://t.co/RyrpXtwJUP January 19, 2022

Vi rendete conto che hanno fatto togliere i piatti a Miriana che quindi sa del biglietto di Alex x Delia messo premeditatamente da lui che già sapeva dell'ingresso della moglie?



E' UN CIRCO CON CONIUGI E GF COMPLICI E L'UNICA CHE STA PAGANDO SULLA SUA PELLE è SOLEIL!#GFVIP https://t.co/ZfL8oy5XK4 — Greta 🌺 (@wilmington_girl) January 19, 2022

“Devo confessare che Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus – le parole di Alex Belli a Casa Chi – Dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo. L’ho messo lì prima di uscire dal GF Vip. Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se vorrà farlo!”.

Dopo le urla in Casa per Soleil Sorge, però, una sorta di censura della regia che ha indispettito il pubblico: dopo essere stata in confessionale, Miriana Trevisan è corsa in cucina a rimuovere questo bigliettino.