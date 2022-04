C’è un particolare che è emerso dalla puntata de La Pupa e il Secchione di martedì 19 aprile. Gianmarco Onestini è uno tra i meno amati in villa. In studio molti dei concorrenti si sono lamentati del suo comportamento, delle sue tattiche per gareggiare e cercare di arrivare in finale. Fin dal suo ingresso in villa avvenuto durante la seconda settimana, Gianmarco Onestini ha scatenato piccoli dissapori e rivalità tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show.

A iniziare dal rapporto a dir poco complesso con la sua pupa, Maria Laura De Vitis: la ragazza ha accusato il suo secchione più volte di non aiutarla in gara e di essere troppo distratto dall’amica Mila Suarez (grande protagonista di questa edizione). Dopo aver appunto lasciato Maria Laura De Vitis per Mila Suarez, il gioco di Gianmarco Onestini è stato abbastanza evidente anche agli altri concorrenti, che in settimana hanno parlato male di lui alle sue spalle.





Soleil Sorge attacca Gianmarco Onestini: “Permaloso”

Gianmarco Onestini ritiene Francesco Chiofalo il suo rivale: con lui ha litigato pesantemente fin dal primo giorno. Poi hanno detto la loro anche Mirko Gancitano e Asia Valente: vedono in Onestini un giocatore senza scrupoli, interessato solo ad arrivare in finale, e quindi pronto anche ad abbandonare la tanto adorata amica Mila per Emy, la Pupa Insidiosa, pur di ottenere l’immunità. “Che amici che siete, passate la settimana a parlare alle mie spalle, nessuno ha il coraggio di parlarmi in faccia”, afferma Gianmarco Onestini, che non la prende affatto bene, attacca gli altri concorrenti e difende il suo rapporto con Mila Suarez.

“Onestini è un bravo ragazzo ma è troppo permaloso”: a rincarare la dose ci pensa Denis Dosio. Il comportamento di Gianmarco Onestini non piace neanche agli opinionisti e Soleil Sorge non le manda a dire: “Ovvio che nessuno ti dica le cose in faccia, sei troppo permaloso”, parte a gamba tesa l’ex GF Vip. “Tu puntualmente, con qualche parolina perbenista, buonista come al solito e un sorrisetto pensi di poter far passare le cose, quando poi sono i fatti che contano. Basta con questo perbenismo”.

L’ex concorrente del GF Vip non risparmia il secchione, che è invece convinto di essere il miglior giocatore del programma. A smentirlo però arriva Federico Fashion Style: “Quanti reality hai fatto? Otto? Si vede proprio come giochi bene” afferma l’hair stylist ironicamente. Intanto Gianmarco Onestini continua a restare in gara senza perdere un colpo, ma di certo non conquistando la simpatia degli altri sfidanti. “Questo è un gioco e io sto giocando”, va ripetendo dalla prima puntata.

