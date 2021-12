Colpo di scena al GF Vip 6: Soleil Sorge scopre che Delia Duran è una dei nuovi concorrenti. Sì, proprio durante la prima puntata del nuovo anno – dunque lunedì 3 gennaio 2022 – la moglie di Alex Belli entrerà nella Casa più spiata di Cinecittà ma questa volta non da ospite e insieme a Kabir Bedi.

I due sono già stati sottoposti a quarantena fiduciaria come da regolamento e la stessa Delia Duran ha smentito l’indiscrezione che la voleva positiva al Covid e dunque impossibilitata a partecipare, almeno per ora, al reality di Alfonso Signorini. Dopo la soffiata di Deianira Marzano, infatti, la modella ha smentito tutto su Instagram, dicendosi pronta ad agire legalmente contro chi ha parlato del suo stato di salute. E ha anche mostrato la foto del test rapido. Quindi presto al via la convivenza forzata con Soleil Sorge?

Soleil Sorge, la scoperta su Delia Duran

“Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19 – ha scritto in una Storia – Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto, sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo”.





Nessun riferimento all’ingresso nella Casa che tutti aspettano non foss’altro per assistere alla reazione di Soleil Sorge. Qui il colpo di scena: l’influencer e “amica speciale” di Alex Belli sa già tutto. A spifferare l’ingresso di Delia Duran in Casa è stata La Regina di Roma, nota “urlatrice” che è accorsa nei pressi di Cinecittà per informarla su questa grossa novità.

La sua reazione? Nel momento in cui si è sentito chiaramente il nome della moglie di Alex Belli, Soleil Sorge non si è per niente scomposta. Era intenta a ballare con gli altri inquilini, tra cui Carmen Russo, e non si è nemmeno fermata. Come se non fosse minimamente toccata o preoccupata della new entry. Insomma, dopo tanti contri sembra pronta ad “affrontarla” con la sua solita nonchalance. Ma staremo a vedere.