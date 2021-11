Soleil Sorge, di nuovo nel mirino l’amicizia speciale con Alex Belli. “Chimica artistica”, l’ha definita l’attore nell’ultima diretta del GF Vip 6 scatenando l’ilarità del pubblico e dello stesso Alfonso Signorini. Meno divertita sicuramente Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che dopo l’intervento gamba tesa della scorsa settimana si è confessata anche nello studio di Barbara D’Urso.

“Gatta morta? Più viva che morta – le parole della modella su Soleil Sorge a Pomeriggio Cinque – Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito”. Delia Duran è stata al contrario più comprensiva col marito ed è anche scoppiata a piangere e detto di averlo già perdonato.

Soleil Sorge, il prezzo delle sue scarpe super lusso

Parte di questa intervista è stata mostrata a Soleil Sorge e Alex Belli durante il segmento a loro dedicato nella 17esima puntata del reality show. Ma amicizie e situazioni sentimentali a parte, ancora una volta l’influencer ha colpito il pubblico con il suo look. Del resto da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa ha dimostrato di essere una delle concorrenti più glamour di questa edizione e lunedì sera non ha affatto deluso le aspettative.





Tra maxi spacchi, sandali di pelo, completi gioiello ma anche stivali low cost i look di Soleil Sorge al GF Vip 6 sono sempre una sorpresa. Ma se proprio una settimana fa ha indossato un paio di cuissard, per la precisione un modello effetto coccodrillo con il tacco quadrato di Shein, che costano 39 euro, per la nuova puntata è tornata al lusso estremo.

Per la diretta dell’8 novembre 2021 Soleil Sorge ha puntato sul del total black: un completo firmato Dan More con gonna alla caviglia a vita alta dal profondo spacco laterale e crop top scollato con le spalline sottili e, chicca dell’intero outfit, ha tirato fuori dalla scarpiera gli iconici décolleté borchiati della collezione Rockstud di Valentino. È il modello in pelle nera con le borchie gold e il tacco 100 MM e sul sito ufficiale del brand viene a 750 euro.