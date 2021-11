Nella 15esima diretta del GF Vip 6 Soleil Sorge è stata ancora al centro della puntata e non solo per i nuovi baci a Alex Belli e perché è finita in nomination. Alfonso Signorini ha subito voluto affrontare con lei un argomento su cui ha preso una posizione netta. Ha dapprima mandato in onda una clip in cui l’influencer in chiacchiera con Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, ha parlato di Gianmaria Antinolfi usando una similitudine che ha fatto discutere i telespettatori.

E il conduttore, appunto. Nel parlare di Gianmaria e sui suoi modi di fare Soleil Sorge ha detto che“si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. E mentre Alex ha ridacchiato definendola poi scherzosamente “cattiva”, Davide è parso molto più serio. “Non esagerare”, le ha consigliato. Da qui il rimprovero del padrone di casa in diretta, davanti a tutti.

Soleil Sorge in lacrime dopo la diretta del GF Vip 6

“Se noi avessimo creduto che la cosa fosse stata grave, ti avremmo già squalificato – ha detto Signorini – Se dite ‘È lontanissimo dai miei principi’, allora prima di parlare pensateci due volte! Anche perché poi volete sempre giustificarvi ed è molto antipatico. Anzi, evita proprio di parlare con certe similitudini che sono delle scemenze assurde. Io vedo che tu ti ostini a volte a non capire!”.





E ancora: “Anziché dire ‘Alfonso, mi scuso con Gianmaria perché ho usato una similitudine del tutto priva di significato e di senso’, che sarebbe la cosa più giusta da fare, tu dici ‘Non era quella la mia intenzione’. Ma lo sappiamo, altrimenti ti avremmo mandata fuori! Devi chiedere scusa e basta!”. Finita la puntata, dopo le scuse, Soleil Sorge è apparsa più fragile rispetto alla diretta. E si è sfogata in giardino con Gianmaria in lacrime per non essere stata compresa.

Strumentalizzare una frase per screditare una persona é la vera schifezza. Ora sapendo anche che quella disgrazia Soleil l’ha vissuta da vicino non oso immaginare come possa sentirsi ora.#GFvip #SoleilSorge #soleil pic.twitter.com/4rXMRodBmc November 2, 2021

Quindi il racconto di un episodio che l’ha toccata da vicino: “Il tema dell’acido… La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello – ha detto tra i singhiozzi Soleil Sorge – come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi. L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero incazzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera”.