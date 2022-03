Meno di due settimane e Alfonso Signorini leggerà il verdetto del pubblico. Chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione? Mancano ancora dei tasselli, dunque eliminazioni e nuovi finalisti, ma dentro e fuori la Casa il toto-nome è iniziato. In gara attualmente ci sono 11 vipponi e solo due di loro sono già in finale, ovvero Delia Duran e Lulù Selassié.

E nel frattempo i bookmakers in queste settimane stanno scommettendo sull’ipotetico vincitore di questa edizione e secondo una prima classifica, con relative quotazioni, a vincere il GF Vip 6 potrebbe essere una delle princess, quindi Jessica o Lulù Selassié. E Soleil Sorge, che dall’inizio è data come favorita?

“Perché Soleil Sorge non vincerà il GF Vip 6”

In finale c’è andata subito la sua rivale e oggi quasi amica Delia Duran. Eppure Soleil Sorge è stata protagonista assoluta delle dinamiche della Casa da settembre a oggi. Ma secondo Gianluca Costantino, ex concorrente con cui l’influencer aveva instaurato un bel rapporto, non trionferà. Il motivo lo ha spiegato ai microfoni di Elleradio nel programma Dolce Amaro.





Fino a poco tempo fa per Gianluca Costantino Soleil Sorge era la candidata ideale alla vittoria del GF Vip 6 ma ora non più. Una scena in particolare le sarebbe costata cara: “Fino a un certo punto pensavo Soleil, purtroppo quando ha fatto quell’uscita, un po’ per vendetta, non so come l’ha definito lei, magari per levarsi di torno Delia e Alex, ha dato quel bacio, secondo me ha perso un po’ di punteggio”.

E sempre su Soleil Sorge Gianluca dice che “ad oggi non sono più convinto del suo nome, anche se vorrei vincesse lei, anche se con gli altri non ho legato quanto lei […] Aveva tutti i requisiti poi ha fatto quell’uscita che magari non è piaciuta. Quante volte è stata in dinamiche? Clip, discussioni? Non voglio essere di parte perché non mi sembra il caso però sono obiettivo, ci sono state tante cose che lei ha fatto in questi mesi. Credo che abbia le carte in regola per essere la vincitrice, peccato per quella scena”.