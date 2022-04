Dopo l’esperienza come concorrente nella sesta edizione del Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge è stata ospite di Belen Rodriguez e Teo Mammccari nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda mercoledì 13 aprile su Italia Uno.

“Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite. Soleil Sorge è italo americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GF Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. Nella puntata di mercoledì 13 aprile de Le Iene Belen Rodriguez ha introdotto così l’ospite Soleil Sorge.





Soleil Sorge, marca e prezzo del vestito indossato a Le Iene

E ancora: “I suoi ex: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano un reality e finiscono con Chi. E poi al GF Vip si rende protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran”, ha detto Belen Rodriguez facendo un elenco degli ex fidanzati di Soleil Sorge, dimenticandosene uno.

L’ex gieffina è stata infatti fidanzata con il fratello della conduttrice, Jeremias Rodriguez, conosciuto a L’Isola dei Famosi. “C’era anche lui nella lista, l’ha omesso appositamente”, ha scherzato Soleil Sorge con l’ex cognata Belen. Ai tempi del fidanzamento tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez in molti avevano raccontato che tra lei e la famiglia di lui non scorresse buon sangue e in una intervista rilasciata a Gossip.it, Cecilia Rodriguez aveva detto di lei: “Non l’ho mai capita”.

Non solo i suoi ex fidanzati, Soleil Sorge ha ovviamente catalizzato l’attenzione grazie anche all’outfit scelto per l’ospitata a Le Iene: un mini dress e dei sandali coordinati in arancio, entrambi firmati MVP Wardrobe. Il vestito è in vendita online a 189 euro, mentre le scarpe, modello Saint Tropez, costano 299 euro.

