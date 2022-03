Al GF Vip i nervi tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro erano stati a dir poco scoperti. Prima amiche, poi litigi fino a quasi neppure parlarsi. Ne era stata una dimostrazione il messaggio che Manila aveva mandato sui social il giorno dopo l’eliminazione e alla vigilia della finale. “Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega, Adriana Volpe” aveva scritto Manila Nazzaro, ottenendo una risposta da parte della conduttrice.



“Grazie amica mia, sono felice di aver condiviso questo cammino insieme”. In un altro post Manila Nazzaro cita i ragazzi a cui è maggiormente legata: “E aggiungo Aldo, Francesca, Carmen, Jo, Gianmaria, Manu e Lulù. Ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!!!!”. In questo elenco manca Soleil Sorge: per tanti mesi le due sono state grandi amiche. Poi all’improvviso qualcosa si è rotto. E Manila Nazzaro ha aggiunto: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione”. Insomma, ringraziamenti per tutti ma non per Soleil Sorge.







Dopo la finale le due non si erano più viste. Fino a qualche giorno fa quando si sono incontrate in occasione dell’ospitata a Verissimo di cui sono state entrambe protagoniste (la puntata con le loro interviste sarà trasmessa o sabato 26 o domenica 27 marzo). Risultato? Sia Soleil Sorge che Manila che sono apparse sui loro profili Instagram, in alcune Stories, mostrandosi serene e sorridenti.



Insomma dopo tante liti tra Soleil Sorge e Manila era scoppiata la pace. E dire che solo pochi giorni fa Manila aveva lasciato intendere di non avere intenzione di riallacciare i legami con l’opinionista de La Pupa e il Secchione. “Io, con Sole, nell’ultimo periodo, ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli – ha aggiunto -. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa”.



Poi continuava: “Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”. Per Soleil Sorge l’ex miss Italia ha deciso quindi di fare un’eccezione nonostante tutto e tante malignità.

