Soleil Sorge, da UeD al GF Vip 6 e sempre da grande protagonista. Tra i concorrenti di questa nuova edizione del reality di Alfonso Signorini la modella e influencer italo americana ha fatto parlare di sé da subito. Nella Casa ha infatti rivisto Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore con cui in passato aveva avuto un flirt e ora, dopo una lunga serie di scontri, sembra essere tornata la tensione tra loro.

Nelle scorse ore Soleil Sorge ha infatti rivelato ad Alex Belli di non tollerare più l’atteggiamento del suo ex, che nel frattempo si è molto avvicinato a Sophie Codegoni. “Si gira e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz… fatti i fatti tuoi’. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co…, io sono gentile e lui continua a rompermi le pa… da stamattina, giuro”. Quindi il culmine: “O va via lui o me ne vado io da qua. Io non sto qui a farmi trattare in questo modo”.

Soleil Sorge, look di lusso al GF Vip 6: i prezzi

Magari è stato solo uno sfogo questo di Soleil Sorge ma sicuramente la questione verrà approfondita durante la prossima puntata. E chissà cosa indosserà l’influencer venerdì sera… Sì, perché oltre a essere sempre al centro delle dinamiche della Casa è anche una delle concorrenti più ‘fashion’ di questa edizione. Ma i look sfoggiati da Soleil Sorge al GF Vip 6 spesso valgono una vera e propria fortuna.





L’altro pomeriggio, per esempio, Soleil Sorge ha indossato dei pantaloni over neri a dei sandali gold con il tacco alto, a loro volta abbinati a un crop top scintillante che i più attenti avranno sicuramente riconosciuto. Lo hanno anche Chiara Ferragni e Giulia De Lellis e, com’è facilmente immaginabile, non è alla portata di tutte le tasche. Il top è firmato Nuè Studio ed è possibile trovarlo in vendita online al prezzo di 456 euro.

E che dire dei bracciali preziosissimi che Soleil Sorge porta sempre al polso? Ha due diversi Love Bracelet di Cartier, gli iconici bracciali preziosi diventati ormai un must-have tra le vip (li abbiamo visti anche a Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico. Il primo è il classico modello in oro giallo 18 carati da 6.900 euro, il secondo è sempre in oro ma ha 4 diamanti taglio brillanti incastonati nelle chiusure e sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 11.100 euro.