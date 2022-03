Dopo una puntata “di pausa” Soleil Sorge è tornata grande protagonista anche in diretta. Nella 45esima, infatti, Alfonso Signorini ha anche svelato il mistero che aleggia da mesi sul suo fidanzato. Se ne è parlato ma né lui né lei hanno mai dato informazioni al punto che lo stesso conduttore dubitava di questa storia. Ma poi, dopo un’indagine, ha fatto sapere che è tutto vero.

Ma lui “non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil Sorge e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF. Si sono detti che qualsiasi cosa fosse successa nella Casa di Cinecittà sarebbero rimasti uniti. Questo ragazzo si sta preparando seriamente a riabbracciare la sua compagna”.

Soleil Sorge, cosa è successo in pubblicità

Ma c’è stato un altro momento in cui Soleil Sorge ha fatto parlare di sé: dopo le nomination palesi. Sono a rischio eliminazione Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan e proprio quest’ultima ha votato l’influencer. “Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile”, la motivazione.





“Ho solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi?”, la replica di Soleil Sorge che però dopo, durante la pubblicità, ha praticamente sbranato la showgirl, come riporta Biccy: “Sei una vipera!Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del c…! Mamma mia, che vipera”.

Miriana Trevisan ha subito risposto al fuoco: “Dovevo votare qualcuno ed ho votato te!”, ha detto a Soleil Sorge per poi rivolgersi a Manila Nazzaro: “Lo sapevo che avrebbe avuto questa reazione, mi fa male come donna, ma non ho avuto paura. Ma poi tirare in ballo l’età, per cosa? Sono fiera dell’età che ho”. Insomma, se questo è il clima gli ultimi 10 giorni di convivenza nella Casa si preannunciano impegnativi.