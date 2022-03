Jeremias Rodriguez, una coincidenza per il naufrago de L’Isola dei Famosi 2022 alle prese con la nuova esperienza in Honduras ai limiti della sopravvivenza. Proprio lì dove circa un anno fa, ha dato il via alla relazione con un’altra Vip, reduce da poco del reality show di Alfonso Signorini. Stiamo parlando proprio di Soleil Sorge con cui Jeremias Rodriguez ha condiviso una relazione da metà febbraio del 2019 fino a gennaio dell’anno dopo.

Un amore sbocciato proprio in Honduras co la modella e influencer da poco ex gieffina che ha fatto discutere non poco nel dibattuto triangolo tra lei, Alex Belli e Delia Duran. Ed è proprio nello studio di Verissim oche Soleil Sorge si è trovata a parlarne, unitamente al dettaglio che metterebbe chiarezza sulla precedente relazione con il naufrago.





“In buoni rapporti” ma non “in contatto”, così Soleil ha definito ad oggi il suo legame con Jeremias. E a tal proposito tornano alla mente le parole di Soleil non appena raggiunto il capolinea con il fratello del trio Rodriguez: “Strappiamo il cerotto: sono single, felicemente single. Io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’. Come in ogni storia ci si prova fino alla fine, ma ci sono purtroppo situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato”.

Poi aggiunge: “Nonostante non sia stato un periodo meraviglioso in cui ho perso anche un’amica, ora sono davvero felice. Pronta a iniziare quest’anno con una nuova energia. Sono finalmente felice e a quanto pare anche lui, questa è l’unica cosa che conta. Andiamo avanti”.

Ma il motivo della fine della loro relazione non è mai stato rivelato fino in fondo, fino a quando a rompere il silenzio è stata proprio Soleil: “Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro. Lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi”.

