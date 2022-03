Il maltempo si è abbattuto sull'”Isola dei Famosi”. Domenica 27 marzo un violento temporale ha colpito Cayos Cochinos, dove sono sbarcati i partecipanti al reality di Canale 5. Una situazione in continuo peggioramento, tanto che si è reso necessario correre ai ripari come spiegato dall’inviato in Honduras.

“La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo”, le parole di Alvin.





Isola dei Famosi 2022, maltempo: aggiornamento lunedì 28 marzo

Nel video postato su Instagram, Alvin si ripara dal temporale sotto una tettoia ma alle sue spalle si intravede il mare in tempesta. Lunedì 28 marzo 2022 è prevista la terza puntata del reality con l’ingresso nel cast dei Cugini di Campagna e della coppia formata da Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi e in queste ore l’inviato è tornato sui social per aggiornare i telespettatori.

“Ieri vi ho detto che son stati tre giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio di questo ciclone, quindi per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro. La notizia bella è che è ufficiale, i naufragi sono tornati in Playa, quindi è ripartito il reality dalle playe. Ma domani dovrebbe essere bello”, ha detto Alvin.

Questa sera, quindi, la puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda regolarmente. “Dopo giorni difficili per i naufraghi l’avventura sull’#Isola continua. Ci vediamo questa sera su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity”, si legge sull’account Twitter del reality show.