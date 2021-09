“Sapete che Soleil Sorge…”. E al GF Vip volano cose nel confessionale: “Vedrete cosa sta per succedere”

Grande Fratello Vip 6, tutti contro Soleil Sorge, ma non ‘lei’. Dinamiche sempre più vive e accese quelle che stanno accadendo tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Carezze sotto le coperte tra Manuel e Lulù, ma anche passati dissapori tra due ex fidanzati. Ed è proprio questa la vicenda che divide in due l’opinione pubblica.

Mentre la coppietta composta da Manuel Bortuzzo e la principessa porta dolcezza nell’aria, gli umori vengono emssi alla prova in seguito alla confessione di Soleil Sorge e alle aspre critiche che continua a ricevere. Che la gieffina non sia mai stata troppo apprezzata, non è una novità, ma la lite con Gianamaria Antinolfi non ha giocato a suo favore.

A prendere le difese di Soleil è stata proprio Manila Nazzaro, che non ha nascosto di ammirare non solo il carattere dell’inquilina Vip più discussa della sesta edizione del reality. Una posizione che non sarà vista di buon occhio da Miriana e Jessica.





“Soleil è una schietta e diretta. Quindi secondo me è stata chiara con Gianmaria quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui Non penso proprio che non sia stata chiara. A me Soleil piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette. Preferisco lei a chi fa le moine”.

Manila ha fatto capire che in confessionale le hanno di chiesto di Soleil e Gianmaria, Ainett dice che domani piangerà in puntata quindi le avranno detto qualcosa? La cosa mi puzza #GFVIP September 23, 2021

“Domani vedrete che se ne parlerà ancora di lei e Gianmaria. Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Ma alla fine è giusto raccontare le nostre storie. Non si può dire “sono cavoli loro privati”, se vieni al Gf è normale che se ne parli. Vedrete che anche domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil. Parliamo di una donna fatta così, molto forte. E devo dire che mi piace anche per questo”.