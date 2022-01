Al Grande Fratello Vip la festa di capodanno ha lasciato degli strascichi. Tanto per cominciare c’è chi, come Giucas Casella, dopo aver brindato all’arrivo del 2022 ha avuto una sorta di ‘blackout’. Sarà stato il vino, sarà stato lo spumante, sarà stata la musica, ma intanto il mago della Casa si è risvegliato e non sapeva manco che anno fosse. Poi, quando ha visto Sophie Codegoni, anche per lei sono state ore ‘movimentate’, le ha semplicemente chiesto: “E tu chi sei?”.

Va beh, andiamo avanti. Come visto anche per Sophie si è trattata di una serata diversa dalle altre. L’ex tronista ha baciato Alessandro Basciano. Tuttavia il 30enne genovese, approfittando dell’assenza di Sophie si è diretto verso Soleil Sorge e si è divertito anche con lei. Carezze, effusioni, e pure un bacio sul collo. Sophie è tornata e ha chiesto spiegazioni ad Alessandro. Che per tutta risposta le ha detto che lui bacia chi vuole. Che ci volete fare, so’ ragazzi. Comunque nelle ultime ore stanno facendo discutere le parole di Soleil Sorge.

Parlando con gli altri inquilini nella Casa Soleil ha dichiarato: ““Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt, che ho visto da due persone e che sono in particolar modo, sia Gianmaria che Jessica l’hanno fatta questa cosa, di farmi tutti gli amici super lecchini, davanti ‘amica, amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce”.





“E a me – continua Soleil Sorge al GF Vip – quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non mi piace gliela dico in faccia. O altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove difendo i miei amici. Quello mi dà fastidio”.

Soleil: "L' atteggiamento che mi infastidisce é quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti 'amica, amica' e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce…"

AIUTO! SOLEIL CHE SPILLA 🔥🔥#Gfvip pic.twitter.com/2zOzJVVolo January 2, 2022

Soleil Sorge sembrava aver raggiunto un accordo proprio con Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo, dopo aver chiuso con Sophie aveva detto a Soleil: “Non ferirmi più, dobbiamo restare vicini. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre”. Anche con Jessica Selassié sembrava che le cose andassero per il verso giusto. Le due si erano ritrovate a discutere del famoso triangolo tra Soleil, Alex e Delia. E la principessina riferendosi all’attore e alla moglie aveva detto: “Ah è una coppia aperta? A me ha sempre detto di no”. Ma Soleil confermò. Ora, tuttavia, sembra essere tornato di nuovo il gelo tra le due.