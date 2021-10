Soleil Sorge è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ targata sempre Alfonso Signorini. Nella puntata del 22 ottobre è rimasta molto soddisfatta dell’eliminazione della concorrente Raffaella Fico e non sono mancati momenti di tensione. Già nei giorni precedenti l’ex ‘Uomini e Donne’ aveva comunque attraversato un periodo no ed aveva pianto perché si sentirebbe troppo sola. Molti vipponi non hanno infatti alcun rapporto con lei.

Inoltre, è uscita un’altra notizia sulla ragazza. L’influencer era nota anche prima al pubblico di Canale 5, per UeD ma anche per le ospitate da Barbara D’Urso e ora, mentre è nella Casa, è stata smascherata da Iconize. Ricordate il famoso “surgelato-gate”? Ma a tirare di nuovo fuori per primo la storia della finta aggressione omofoba non è stato lui, all’anagrafe Marco Ferrero, ma Deianira Marzano. Quest’ultima ha scritto su Instagram di aver ascoltato un audio di Soleil Sorge in cui dà consigli a Iconize sulla finta aggressione.

Alcune ore fa uno che sa, ovvero il giornalista Gabriele Parpiglia, ha svelato una notizia che se confermata ufficialmente cambierebbe di netto la situazione legata a Soleil Sorge. Infatti, nella Casa più spiata d’Italia potrebbe entrare una persona che la metterebbe seriamente in crisi. Lei e questa persona in questione hanno un pessimo rapporto e spesso e volentieri se ne sono dette di tutti i colori. Non si vedono da diversi anni, ma se stavolta il confronto ci sarà si prevedono fuochi d’artificio.





Ebbene sì, Soleil Sorge potrebbe rivedere l’ex fidanzato Luca Onestini. Questo quanto riferito da Parpiglia: “Allora, in realtà uno potrebbe rispondere che nessuno minerebbe le sue sicurezze, ma non è così. Perché il nemico giurato e la persona che potrebbe far cadere Soleil dal grande piedistallo della sua sicurezza si chiama Luca Onestini. Ecco, se dovesse entrare Luca Onestini, che al momento sta terminando un altro reality in Spagna, dove tra l’altro ha trovato una compagna, potrebbe cambiare tutto”.

E poi il giornalista ha concluso su Soleil Sorge e Luca Onestini: “Notizia dell’ultim’ora, Ivana ha ripreso a seguirlo su Instagram, quindi non si capisce bene com’è la situazione”. Ma l’incontro tra i due al ‘GF Vip 6’ potrebbe rendere più che effervescente una puntata del programma. E sicuramente Alfonso Signorini ci starà pensando seriamente a questa evenienza.